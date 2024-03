Cofundador de la criptobolsa FTX acusado de fraude es condenado a 25 años de cárcel

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión por robar miles de millones de dólares a sus clientes, lo que marca el capítulo final de un caso que ha cautivado y eclipsado a la vez a la industria de la criptografía.

El juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan dictó la sentencia en un tribunal federal de Manhattan momentos después de que Bankman-Fried dijera que “lamentaba lo sucedido en cada etapa”. Se enfrentaba a hasta 110 años tras las rejas luego de haber sido declarado culpable el año pasado de siete delitos, incluidos fraude y conspiración.

El otrora multimillonario se convirtió en un símbolo de malversación y codicia en el mundo de las criptomonedas después de que su enormemente popular intercambio FTX colapsara, exponiendo un fraude de años que estafó en alrededor de US$ 10 mil millones a los clientes. Bankman-Fried, de 32 años, negó haber cometido fraude a sabiendas y afirmó que él y su criptoimperio fueron víctimas de las caídas del mercado en 2022.

Kaplan desestimó la declaración de 20 minutos de Bankman-Fried, diciendo que no estaba realmente arrepentido y se centró en cambio en la gravedad del crimen. "Existe el riesgo de que este hombre esté en condiciones de hacer algo muy malo en el futuro", afirmó Kaplan. “Y no es un riesgo trivial. No es un riesgo trivial en absoluto”.

Además de la pena de prisión, Kaplan dijo que Bankman-Fried debería pagar más de 11 mil millones de dólares. En el juicio, los fiscales dijeron que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de FTX a su fondo de cobertura hermano, Alameda Research, para gastarlos en inversiones especulativas, más de 300 donaciones políticas y costosos bienes raíces.

Ante la volatilidad del mercado, los prestamistas comenzaron a pedir su dinero en 2022 y Bankman-Fried utilizó los fondos de los clientes de FTX para devolverles el dinero. Pero una avalancha de retiros de clientes culminó con la declaración de quiebra de FTX en noviembre de 2022 y la renuncia de Bankman-Fried como director ejecutivo.