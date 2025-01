JPMorgan realiza cambios entre principales lugartenientes de Jamie Dimon

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

JPMorgan anunció que Jenn Piepszak reemplazará a Daniel Pinto como directora de operaciones. Sin embargo, dijo que Piepszak no buscará el cargo de directora ejecutiva en el futuro cercano, lo que complica la carrera por encontrar algún día al sucesor de Jamie Dimon -actual CEO- en la cima del mayor banco de Estados Unidos.

Pinto, presidente y director de operaciones de JPMorgan, dejará sus responsabilidades a finales de junio y se retirará a fines del próximo año, informó el banco este martes. Piepszak fue nombrada directora de operaciones con efecto inmediato.

Estos movimientos ocurren un año después de la reestructuración anterior de los altos directivos de JPMorgan bajo el mando de Jamie Dimon, lo que provocó la salida de varios ejecutivos cercanos a Pinto.

En una serie de cambios en enero de 2024, Piepszak y Troy Rohrbaugh asumieron la responsabilidad de la ampliada división de banca comercial y de inversión de JPMorgan, tomando el cargo de codirectores, en sustitución de Pinto.

Estos cambios habían generado especulaciones sobre Piepszak como la principal candidata para eventualmente reemplazar a Dimon, una de las figuras más poderosas de Wall Street.

Sucesión incierta

Sin embargo, JPMorgan dijo al Financial Times este martes que Piepszak no está buscando el cargo más alto, citando su “preferencia por un rol operativo senior trabajando de cerca con Jamie”.

Además, JPMorgan promovió a Doug Petno este martes para reemplazar a Piepszak como codirector de la banca comercial y de inversión, junto a Rohrbaugh.

La promoción eleva a Petno en la lista de posibles reemplazos de Dimon, de 68 años. Otros contendientes incluyen a Rohrbaugh, Marianne Lake, directora de la banca de consumo de JPMorgan, y Mary Erdoes, directora de gestión de activos y patrimonio. Lake y Erdoes continuarán en sus roles actuales, dijo el banco.

La pregunta de quién sucederá a Dimon ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo, con Pinto considerado alguna vez como candidato para el cargo más alto.

Aunque no se ha establecido un plazo para la salida de Dimon, el banco le otorgó en 2021 un bono de retención que lo vincularía a la institución hasta al menos mediados de 2026. En mayo, Dimon dijo a los inversionistas que la búsqueda de su eventual sucesor estaba “en marcha” y que el plazo para su salida como director ejecutivo sería más corto que el período de cinco años que había mencionado previamente.

Decisión aplazada

Sin embargo, Dimon podría seguir siendo presidente incluso después de ceder sus responsabilidades ejecutivas.

Un alto ejecutivo de Wall Street dijo que sería un error interpretar los movimientos de este martes como un ascenso de algún candidato en particular. “¿Está Jamie despejando el camino para que Marianne sea la próxima CEO? No lo creo. No quiere irse”.

JPMorgan destacó los comentarios de Dimon en el día del inversionista, en los que afirmó que la elección de su sucesor dependía “del consejo... Cuando no pueda ponerme el jersey y darlo todo, debería irme, básicamente”.

La última reestructuración ocurre justo un día antes de que JPMorgan publique sus ganancias del cuarto trimestre. Se espera que las ganancias netas del banco hayan aumentado casi un tercio, alcanzando los US$ 11.700 millones en los últimos tres meses de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los resultados habrían sido impulsados por la fortaleza en los ingresos de la banca de inversión y los mercados, pero también se habría beneficiado del fuerte golpe sufrido a fines de 2023, cuando los bancos tuvieron que hacer pagos al fondo federal de seguro de depósitos para cubrir los costos de los colapsos bancarios regionales de ese año.