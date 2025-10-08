Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Dueños de nueva clínica en Quillota proyectan ampliar recinto con más áreas médicas y edificio anexo

El centro de salud, que se encuentra en su fase final de construcción y equipamiento, espera inaugurar su primera etapa dentro de un semestre.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 11:45 hrs.

Clínicas construcción accionistas Laura Guzmán
<p>Dueños de nueva clínica en Quillota proyectan ampliar recinto con más áreas médicas y edificio anexo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

IPC de septiembre sube dentro de las expectativas y la inflación en 12 meses se acelera a un 4,4%
2
Mercados

Colegios subvencionados llevan dos meses sin financiamiento para pagar el 1% de cotización adicional de pensiones
3
Economía y Política

Propuesta de tasa portuaria de Jara la pagarían exportadores o importadores y pone en alerta a la industria
4
Mercados

SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
5
Economía y Política

Simulación de Unholster proyecta que la derecha chilena probablemente obtendrá mayoría en el Congreso, por primera vez en siete décadas
6
Mercados

Bolsa chilena completa 10 jornadas de caídas en su racha negativa más larga desde 2018 por salida generalizada desde activos de riesgo
7
Empresas

Barros & Errázuriz prepara mudanza a terreno de la inmobiliaria de Fernández León en El Golf
8
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete