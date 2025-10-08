Dueños de nueva clínica en Quillota proyectan ampliar recinto con más áreas médicas y edificio anexo

El centro de salud, que se encuentra en su fase final de construcción y equipamiento, espera inaugurar su primera etapa dentro de un semestre.

En 2018, los ingenieros César Mendoza e Ian Couso (exgerente de Cencosud Shopping), junto al médico cirujano Mauricio Cortés, adquirieron un terreno en Quillota, Región de Valparaíso, con el objetivo de levantar una clínica autofinanciada en la zona.

Siete años después, la Clínica Sudmedica Quillota está ad portas de abrir sus puertas, y sus accionistas ya proyectan nuevas expansiones.

En una junta ordinaria de accionistas de Empresa Red Médica Sudamericana Inmobiliaria -controladora del recinto hospitalario-, el presidente, Mauricio Cortés, y el gerente general, César Mendoza, presentaron un mapa con las etapas para finalizar el proyecto clínico.

La primera fase -que está llegando a su fin- contempla la construcción del hospital ubicado en calle Teniente Ignacio Serrano 102, en la ciudad de Quillota. El edificio de seis pisos suma 6.000 metros cuadrados y ofrecerá únicamente servicios ambulatorios.

En una segunda etapa, se incorporarán 40 camas de hospitalización, siete quirófanos y una cocina. En esa misma fase, los accionistas aprobaron incluir una cama de recuperación aislada, equipada para cuidados intensivos.

Además, ahora el grupo planea levantar un nuevo edificio contiguo a la clínica, en un terreno de propiedad de Sudmedica. Según un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el plano considera dos pisos y un subterráneo, con una superficie total de 1.365 m2. En esas instalaciones se ubicarán los comedores y oficinas de la clínica, además de contemplar la venta de locales comerciales.

Respecto a los próximos pasos, el gerente general señaló que el equipamiento del recinto -que incluye los equipos de imagenología, TAC, escáner, resonador nuclear magnético, mamógrafo y ecógrafos- debería estar instalado entre noviembre y diciembre de este año.

Así, se espera “comenzar a operar al menos la Fase 1 de la clínica dentro de un semestre aproximadamente”, se desprende del documento.

Una vez completadas las fases iniciales y la construcción del nuevo edificio, los accionistas planean seguir ampliando la capacidad del recinto. El proyecto contempla sumar seis quirófanos adicionales, junto con seis camas UCI, 12 camas UTI y llegar a las 80 camas de hospitalización general.

"La idea de Sudmedica en la ciudad de Quillota es que llegue a ser la clínica más grande en comparación a las regiones de Chile, sin contar la Región Metropolitana, donde encontramos Clínica Alemana, Clínica Santa María, entre otras", concluyó el gerente general.