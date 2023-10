Ministro Marcel expone ante actores de la industria de infraestructura sobre las reformas para agilizar el sector

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Consejo de Políticas de Infraestructura se reunió durante la mañana del miércoles con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y diversos actores del rubro con el objetivo de buscar medidas para afrontar el débil escenario que vive el sector.

Según asistentes del encuentro, el ministro Marcel se refirió a las reformas estructurales que se están trabajando para agilizar los proyectos de inversión. Entre ellas mencionó la Reforma a la Ley de Medio Ambiente que permitirá acortar en casi un año el proceso de evaluación ambiental; la agilización de las concesiones marítimas; y los cambios al Consejo de Monumentos Nacionales para reducir el número de proyectos detenidos por hallazgos arqueológicos.

Asimismo, el secretario de Estado añadió que, además de avanzar en un Plan Nacional de Infraestructura y en un Consejo Asesor, es fundamental destrabar la permisología en base a cuatro criterios: Proporcionalidad, de acuerdo al tamaño de los proyectos; Finalidad de las inversiones, centrada en el foco de este; Irreversibilidad, que una vez aprobado no puedan volver a fojas cero; y Reconocer vocación de las instituciones, o sea que se involucren las que tienen experiencia en el tema.

Las palabras del líder de la cartera de Hacienda dio optimismo a las diversas entidades del sector, ya que las modificaciones podrían reducir a un tercio los tiempos de demora en aprobación de proyectos, además de impulsar la inversión en la industria.

“Ha sido una reunión positiva porque desde hace ya largos años hemos planteado esta necesidad. (...) No puede ser que este organismo (CPI), que ya lleva más de 12 años trabajando, cada vez que cambia un gobierno tenga que partir de cero. Las políticas de infraestructura duran diez, 20 o 30 años”, destacó Eduardo Frei, presidente del CPI.

Asimismo, el expresidente de la República recalcó que estas medidas son necesarias, ya que varios proyectos en carpeta requieren cooperación público privada. “Todos son proyectos de gran envergadura, no hay ninguno que baje de los US$ 1.000 millones. El ministro sabe perfectamente que el presupuesto fiscal de hoy en los próximos tres años no está en condiciones de invertir en esos montos, y para eso necesitamos inversión privada”.

Cabe mencionar que dentro de los asistentes a la reunión se encuentra Sebastián Piñera, Lucas Palacios, Leonardo Daneri, entre otros.

MOP anuncia 550 licitaciones para el último trimestre de 2023

"La permisología nos está matando"

Uno de los grandes “dolores de cabeza” que ha tenido la industria ha sido el ámbito de la permisología. Hoy en día hay una gran cantidad de proyectos que están paralizados debido a los diversos sistemas por los que tienen que pasar las obras, y el monto detenido sería de casi US$ 7.500 millones.

“Lo que dijo hoy día el ministro sobre la permisología es la forma de acelerar la inversión, porque eso es lo que nos tiene en gran parte frenados. El presidente Frei lo dijo: la permisología nos está matando. Es una gran noticia, nos alegra mucho que Marcel lo tenga tan claro, porque es una persona muy ejecutiva que tiene una gran responsabilidad y tiene también mucha influencia en el gobierno”, enfatizó Leonardo Daneri, presidente de Copsa.

Por su parte, el presidente del CPI destacó que estas medidas traerán la confianza y certeza que necesitan los privados para volver a entrar con fuerza en la industria, ya que diversas situaciones de sistema habían desincentivado la participación privada.

“Hay que tener sentido de urgencia, (...) la industria de la construcción moviliza a todo el país, moviliza a las regiones, se necesita un compromiso profundo para ello”, manifestó Eduardo Frei.

CPI: la inversión en infraestructura sufrió una baja histórica en 2022 y representó solo el 2% del PIB

Los ojos sobre la industria

Además de los problemas económicos y burocráticos que ha tenido la industria, la lupa ha estado sobre ella debido a los últimos sucesos que han ocurrido: los socavones en la quinta región y las filtraciones de agua en la Autopista Vespucio Oriente.

Consultado al respecto, Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, recalcó que los diversos actores involucrados en el tema deben sentarse a conversar sobre lo que está pasando y buscar las razones detrás de las emergencias.

“Hay que encontrar las responsabilidades, porque los responsables tienen que asumir las consecuencias de sus actos, pero no creo que ese deba ser el sentido de la conversación, sino más bien buscar que las cosas que se pretenden hacer se hagan de verdad bien. El compromiso por hacer bien las cosas tiene que estar muy radicado, digamos, en esta relación público privado de colaboración”, enfatizó el exministro de Transportes.

“Si se le demanda solamente al Estado cumplir con determinadas cosas y el sector privado no cumple, tenemos un problema, un problema serio de interpretación de cuáles son los roles de cada uno de los agentes", concluyó Carlos Cruz.