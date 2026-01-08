Alphabet supera a Apple y se convierte en la segunda empresa más valiosa del mundo, después de Nvidia

La matriz de Google cerró con una capitalización de US$ 3,89 billones (millones de millones), impulsada por el entusiasmo en torno a IA, mientras Apple cedió tras seis jornadas en retroceso bursátil.

Alphabet superó a Apple y se convirtió en la segunda compañía más valiosa del mundo por capitalización bursátil, reflejo de cómo la matriz de Google se ha consolidado como uno de los grandes ganadores de la inteligencia artificial.

Las acciones de Alphabet subieron 2,4% este miércoles, cerrando con una valoración de US$ 3,89 billones (millones de millones). Eso le permitió superar a Apple, que cerró con una capitalización de US$ 3,8 billones ese mismo día, tras una racha de seis sesiones a la baja que borró casi 5% y, con ello, casi US$ 200 mil millones de su valor. La divergencia se amplió aún más el jueves: Apple abrió 1,2% abajo y Alphabet avanzó 1,1%.

Esta es la primera vez que Alphabet supera a Apple desde 2019. Nvidia se mantiene como la acción más grande, con un valor cercano a US$ 4,6 billones.

Las acciones de Alphabet han estado en racha últimamente y subieron más de 65% en 2025, convirtiéndose en el mejor desempeño entre las “Siete Magníficas”.

Buena parte de esa fortaleza refleja la visión creciente de que Alphabet está bien posicionada en varios aspectos clave de la IA. Las críticas elogiosas al último modelo Gemini ayudaron a disipar dudas sobre la competencia de empresas como OpenAI, mientras que sus chips de unidad de procesamiento tensorial (TPU) son vistos como un potencial motor relevante del crecimiento futuro de ingresos.