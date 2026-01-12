Alphabet supera los US$ 4 billones en valor de mercado y se consolida como ganadora de la IA
Apple habría elegido a Gemini, de la compañía, para ejecutar una versión de Siri impulsada por inteligencia artificial.
Alphabet superó el lunes una capitalización bursátil de US$ 4 billones (millones de millones), convirtiéndose en una de las pocas compañías que alguna vez cruzaron ese umbral, mientras los inversionistas ven cada vez más a la matriz de Google como una de las mayores ganadoras del auge de la inteligencia artificial.
Las acciones subieron hasta un 1,7%, para cotizar en US$ 334,04, lo que se tradujo en una capitalización de mercado de US$ 4 billones. La empresa superó recientemente a Apple para convertirse en la segunda mayor compañía, detrás de Nvidia. Solo Nvidia, Apple y Microsoft han superado la barrera de los US$ 4 billones, y Nvidia sigue siendo la única que ha alcanzado los US$ 5 billones.
El alza del lunes se produjo después de que CNBC informara que Apple había elegido a Gemini, de la compañía, para ejecutar una versión de Siri impulsada por inteligencia artificial. En noviembre, Bloomberg News reportó que Apple planeaba pagarle a Alphabet cerca de US$ 1.000 millones al año por una Siri con IA.
La acción acumula un aumento del 4,8% en lo que va del año, tras el rally de más del 65% de 2025, que la convirtió en la de mejor desempeño entre las llamadas “Siete Magníficas”. La ganancia del año pasado añadió casi US$ 1,5 billones a la valuación de mercado de Alphabet.
La rápida mejora de la confianza refleja el hecho de que Alphabet es considerada dominante en áreas clave de la inteligencia artificial. En particular, reseñas entusiastas al último modelo de IA Gemini de la compañía ayudaron a disipar temores sobre la competencia de firmas como OpenAI, mientras que sus chips de unidades de procesamiento tensorial son considerados un motor potencialmente significativo de crecimiento futuro de los ingresos.
“Las ventajas competitivas de la compañía no solo están intactas, sino que están creciendo, y ningún otro jugador tiene los modelos, el cómputo, las aplicaciones, el talento y los datos para triunfar en IA”, dijo Divyaunsh Divatia, analista de investigación en Janus Henderson Investors. “Claramente se la ve como una gran ganadora en IA, y esa fortaleza ayuda a que los inversionistas se sientan más cómodos otorgándole una valuación con mayor prima que antes”.
Las acciones cotizan en torno a 28 veces las ganancias estimadas, cerca de su nivel más alto desde 2021 y notablemente por encima de su promedio de 10 años, de 20,5. El múltiplo de Alphabet había caído a casi 14 a mediados de 2025.
Pese al aumento de la valuación, Alphabet sigue operando con un leve descuento frente al índice general de las “Siete Magníficas”.
Las credenciales de valor de la compañía también recibieron una inusual validación para una empresa tecnológica, cuando Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reveló en noviembre que había acumulado una participación en Alphabet durante el tercer trimestre. La posición representa una señal de confianza del legendario inversionista, que por lo general tiene una menor exposición a acciones tecnológicas.
