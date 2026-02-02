Elon Musk estaría en conversaciones avanzadas para fusionar SpaceX y xAI

La movida para consolidar sus negocios pretendería apuntalar el financiamiento y la infraestructura necesaria para sus ambiciones en IA.

Elon Musk está en conversaciones avanzadas para combinar SpaceX con xAI, según personas familiarizadas con el asunto, mientras el multimillonario se mueve rápidamente para consolidar su imperio.

El grupo de cohetes y satélites y la firma de inteligencia artificial han informado a algunos de sus inversionistas sobre los planes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Podrían anunciar un acuerdo tan pronto como esta semana, añadieron algunas de ellas.

Las deliberaciones siguen en curso y las conversaciones podrían extenderse más o incluso fracasar, según las fuentes. Representantes de SpaceX y xAI no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario fuera del horario habitual de oficina.

Un acuerdo uniría a dos de las mayores compañías privadas del mundo. xAI levantó fondos con una valoración de US$ 200 mil millones en septiembre, mientras que SpaceX estaba lista para avanzar con una venta de acciones en diciembre con una valoración cercana a US$ 800 mil millones, informó Bloomberg News en ese momento.

Una fusión también juntaría a la startup de Elon Musk con SpaceX, que fabrica los cohetes y satélites que podrían habilitar la visión del empresario de instalar centros de datos en el espacio para realizar cómputo complejo para IA. SpaceX está solicitando autorización para lanzar hasta un millón de satélites en la órbita terrestre para ese plan, según un documento presentado el viernes.

La semana pasada, Reuters informó que SpaceX y xAI estaban en conversaciones para fusionarse, citando a una persona informada del asunto y documentos de la compañía.

SpaceX, que mira hacia una eventual oferta pública inicial que podría valorarla en alrededor de US$ 1,5 billones (millones de millones), también ha discutido la viabilidad de un vínculo con Tesla, según ha reportado Bloomberg News.