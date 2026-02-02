Elon Musk estaría en conversaciones avanzadas para fusionar SpaceX y xAI
La movida para consolidar sus negocios pretendería apuntalar el financiamiento y la infraestructura necesaria para sus ambiciones en IA.
Noticias destacadas
Elon Musk está en conversaciones avanzadas para combinar SpaceX con xAI, según personas familiarizadas con el asunto, mientras el multimillonario se mueve rápidamente para consolidar su imperio.
El grupo de cohetes y satélites y la firma de inteligencia artificial han informado a algunos de sus inversionistas sobre los planes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Podrían anunciar un acuerdo tan pronto como esta semana, añadieron algunas de ellas.
Las deliberaciones siguen en curso y las conversaciones podrían extenderse más o incluso fracasar, según las fuentes. Representantes de SpaceX y xAI no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario fuera del horario habitual de oficina.
Un acuerdo uniría a dos de las mayores compañías privadas del mundo. xAI levantó fondos con una valoración de US$ 200 mil millones en septiembre, mientras que SpaceX estaba lista para avanzar con una venta de acciones en diciembre con una valoración cercana a US$ 800 mil millones, informó Bloomberg News en ese momento.
Una fusión también juntaría a la startup de Elon Musk con SpaceX, que fabrica los cohetes y satélites que podrían habilitar la visión del empresario de instalar centros de datos en el espacio para realizar cómputo complejo para IA. SpaceX está solicitando autorización para lanzar hasta un millón de satélites en la órbita terrestre para ese plan, según un documento presentado el viernes.
La semana pasada, Reuters informó que SpaceX y xAI estaban en conversaciones para fusionarse, citando a una persona informada del asunto y documentos de la compañía.
SpaceX, que mira hacia una eventual oferta pública inicial que podría valorarla en alrededor de US$ 1,5 billones (millones de millones), también ha discutido la viabilidad de un vínculo con Tesla, según ha reportado Bloomberg News.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete