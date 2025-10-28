Cambios en el Coordinador Eléctrico: ingeniera Bernardita Espinoza asume como vicepresidenta

Con más de tres décadas de experiencia en los sectores de energía y minería, la profesional se convierte en una de las pocas mujeres en ocupar una posición de liderazgo en la gobernanza del sistema eléctrico nacional.

A un año de haber asumido como miembro del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Bernardita Espinoza ha sido electa como vicepresidenta de dicho organismo, en reemplazo del doctor en ingeniería eléctrica Jaime Peralta.

Ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Espinoza cuenta con especializaciones en Derecho de la Empresa y Derecho Regulatorio.

Con más de tres décadas de experiencia en los sectores de energía y minería, Espinoza se convierte en una de las pocas mujeres en ocupar una posición de liderazgo en la gobernanza del sistema eléctrico nacional.

"Este nuevo rol representa una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para profundizar el trabajo por un sistema eléctrico resiliente, justo y a la altura de los desafíos de la transición energética que Chile requiere", señaló Espinoza al asumir la vicepresidencia.

La profesional ha impulsado activamente la idea de una planificación energética centrada en el largo plazo, destacaron en su entorno. En su nuevo rol, adelantó que buscará fomentar una actitud dialogante y constructiva, promoviendo la apertura hacia la academia, el mercado, la clase política y la ciudadanía.

"Creo firmemente que la técnica debe estar al servicio de las personas y del país, con decisiones informadas, responsables y construidas desde el diálogo. El futuro energético de Chile se construye con participación, visión y compromiso colectivo”, concluyó la profesional.