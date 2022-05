Empresas Copec desglosa plan de inversiones y pide marco jurídico que dé "certezas e incentivos al mundo privado"

En medio de los hechos de violencia en el sur del país y la cuenta regresiva para el plebiscito de salida por una nueva Constitución, el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, abordó el eventual efecto de la incertidumbre sobre el marco institucional. Esto, luego de revelar el viernes los resultados del primer trimestre, donde alcanzaron utilidades por US$ 619 millones, impulsadas por el negocio forestal.

A través de un video sobre los resultados a marzo, Navarro enfatizó que la zona sur del país ha sido clave siempre en las actividades de la empresa. Según indicó, en esa zona han protegido y cuidado cientos de miles de hectáreas de bosque nativo para la conservación y el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

"Hemos tenido contacto con algo más de 400 comunidades originarias con las cuales convivimos, tenemos encuentros, diálogos, asumimos sus anhelos y aspiraciones, protegemos e incentivamos el cuidado de sus sitios y sus prácticas culturales. Creemos que se pueden generar muchos diálogos con estas comunidades para el bienestar de todos", dijo en su mensaje.

Fue en ese contexto que recordó que, más allá de la situación de La Araucanía, en Chile hoy se está viviendo un minuto institucional relevante porque se está definiendo una nueva Constitución: "Después de años en que la ciudadanía ha manifestado sus prioridades, sus preocupaciones, sus anhelos de mayor bienestar, se está definiendo esta Nueva Consttución que ojalá que permita recoger esas demandas sociales, pero también permitir a muchos agentes privados como las empresas, el mundo del emprendimiento, que jueguen su necesario rol de creación de valor, valor social, ambiental, económico".

El ejecutivo recalcó que "hoy es indispensable que el marco jurídico que se define dé certezas al mundo privado y genere los incentivos para poder ser ese aporte tan indispensable para poder llevar bienestar al país". Resolver los problemas sociales que hoy tiene Chile -añadió- "requiere recursos y por eso es indispensable el músculo, la fuerza, la actividad, las ganas, la voluntad, el conocimiento, los recursos que vienen del mundo empresarial".

Detalle de inversiones

Navarro también aprovechó para desglosar el plan base de inversiones por US$ 1.867 millones para este año que fue anunciado en la junta de accionistas. Del total, algo más de US$ 700 millones estarán destinados a inversiones recurrentes de mantención que obedecen a la gran base de activos que ha ido consolidando la compañía a lo largo del tiempo. Además, hay otros US$ 500 millones a US$ 600 millones que estarán asociados al término del proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), el mayor complejo industrial de celulosa en construcción en el mundo, cuya inversión por US$ 2.350 millones es la más alta en la historia de la compañía.

"MAPA es un proyecto que se construye en un escenario sanitario-social tremendamente desafiante y que ha implicado naturalmente retrasar un poco su puesta en marcha", reconoció Navarro.

A esto se agregarían otras inversiones, muchos proyectos relacionados con optimizaciones operacionales y mayores eficiencias. Un ejemplo de estas inversiones, puntualizó el ejecutivo, es lo que están haciendo en la compañía de combustibles en Estados Unidos (Mapco) que está repensando su red de estaciones de servicio. "Eso ha significado vender recientemente algunos puntos de venta que están alejados de su zona de influencia y ahora llevando a cabo un plan de inversiones que implica comprar nuevas locaciones y remodelar estaciones de servicio que están en sus zonas geográficas más prioritarias", explicó.

Deuda y financiamiento

Sobre las preocupaciones de endeudamiento que se manifestaron en el período más crítico de la pandemia, el gerente general de Empresas Copec indicó que el balance de la compañía hoy está mucho más sano y robusto. Esto, gracias a los buenos resultados, el pago de deuda, la venta extraordinaria de activos que hicieron durante el año 2021 y el término progresivo de los grandes proyectos de inversión que está llevando a cabo la compañía.

Pero más allá del indicador puntual, afirmó que hoy tienen una filosofía de financiamiento que está plasmada en una política financiera que siguen fielmente y que implica tomar ciertas acciones para cuidar que los indicadores de endeudamiento siempre estén en los niveles objetivos.

"Esta disciplina financiera ha sido reconocidoa por los clasificadores de riesgo y también por el mercado financiero que siempre ha puesto a disposición de la compañía los recursos en cantidad, plazos y tasas que hemos requerido cuando hemos desarrollado proyectos de inversión", destacó, agregando que esto quedó reflejado recientemente en una exitosa colocación de bonos que hizo Empresas Copec en el mercado local.

El análisis del los resultados

En el primer trimestre de 2022, Navarro señaló que se han retomado ciertas tendencias que venían observando durante todo el año 2021. En esa línea, el precio de la celulosa retomó una trayectoria al alza, consecuencia de un mercado que se ve más apretado a raíz de desequilibrio entre oferta y demanda. De acuerdo a lo explicado, una oferta que no ha visto nuevos incrementos de capacidad y precios que se ven afectados con cualquier disrupción en temas de logística, en temas de producción, como lo visto en los últimos meses.

En el caso de los paneles y las maderas, dijo que han observado que los mercados siguen mostrando condiciones muy favorables. "La demanda se ha visto favorecida por esta reestructuración de hogares, impulsada por la pandemia, y además por el mayor uso de madera como material de construcción, material noble y sustentable", aseguró.

Mientras, en el caso de la energía, los combustibles líquidos también han visto -admitió- tasas de crecimiento de los volúmenes de venta muy importantes en un escenario de mayor movilidad y en donde el parque automotor sigue creciendo.

También, el ejecutivo destacó el aporte que está haciendo a los resultados Mina Justa, un proyecto que está avanzando en su fase de puesta en marcha y además en un escenario de precios del cobre muy favorable.