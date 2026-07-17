Suben a 9.300 los clientes sin luz de Enel Distribución en la RM: firma apunta a Lo Barnechea y Renca como las comunas más afectadas
La cifra entregada en el último balance –a las 11.45– es un 60% más alta a la registrada a las 7.00 de este viernes.
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Un nuevo reporte es el que Enel Distribución entregó al mediodía de este viernes con información actualizada relativa al impacto que ha tenido el sistema frontal en el suministro de electricidad en los hogares y localidades de la Región Metropolitana.
Hasta las 11.45, la distribuidora anunció que se reportaron 9.345 clientes sin luz, los que se localizan principalmente en las comunas de Lo Barnechea y Renca.
La compañía explicó que los cortes se originaron producto de las las intensas lluvias y ráfagas de viento evidenciadas en la región, los que “han ocasionado la caída de árboles y diversos elementos sobre la infraestructura eléctrica, afectando la continuidad del suministro en distintos sectores”.
Esta última cifra entregada se sitúa notablemente por sobre la registrada a las 7.00 de este viernes, cuando Enel notificó que -para esa hora- eran cerca de 5.835 los clientes que se encontraban sin suministro, los que se localizaron principalmente en las comunas de Renca, Cerrillos y Lo Prado.
Frente a esta situación, constató Enel, “la compañía ha reforzado sus operaciones en terreno, manteniendo equipos técnicos y de emergencia desplegados para responder a las incidencias y trabajar en la pronta y segura recuperación del servicio”.
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