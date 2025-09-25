Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Entre Códigos
Entre Códigos

Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo

Por: Karen Peña y Paula Vargas

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

abogadas Codelco Anglo American Minera
<p>Fotos: Verónica Ortíz y Archivo</p>

Fotos: Verónica Ortíz y Archivo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
4
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
5
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
6
Mercados

IPSA cierra en rojo y queda cerca de perder los 9.000 puntos luego que Latam se hundiera tras venta secundaria de acciones
7
Empresas

Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año
8
Empresas

Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete