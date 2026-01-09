Grupo Empresas Navieras vende su participación en puerto de EEUU a firma ligada a los Luksic

La operación fue avaluada en casi US$ 29 millones y con ella Hanseatic Global Terminals quedó como propietaria del 100% de Florida International Terminal (FIT).

El Grupo Empresas Navieras (GEN) -de la familia Urenda- vendió la participación que tenía en el Florida International Terminal (FIT), el operador portuario de contenedores en Port Everglades, con sede en Estados Unidos, en el estado de Florida, a su socio en dicha sociedad, Hanseatic Global Terminals, firma ligada al grupo Luksic.

"Con fecha 7 de enero de 2026, Hanseatic Global Terminals Investments Florida, Inc. ("Hanseatic") ha comunicado a Agunsa USA, Inc. (“Agunsa USA”) su aceptación formal a la oferta para la adquisición de la participación de Agunsa USA en Florida International Terminal", comunicó la firma a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

La operación fue avaluada en casi US$ 29 millones, conforme a lo establecido en la cláusula buy-sell del Operating Agreement suscrito entre ambas sociedades; y, de acuerdo a lo comunicado, constituyó la materialización de la opción de venta ejercida por Agunsa USA, filial indirecta de GEN.

Como consecuencia de este acuerdo, Hanseatic quedó como propietaria del 100% de la sociedad FIT, mientras que Agunsa se desprendió totalmente de su participación en dicha sociedad, poniendo término a su vínculo accionario en el terminal ubicado en Port Everglades, Florida, EE.UU.

Esto, dado que Hanseatic ya era propietaria del 70% de la compañía, mientras que Agunsa tenía el otro 30% restante.

En cuanto a la ejecución de la transacción, la naviera indicó a la CMF que “el pago del 10% se materializará dentro de 10 días hábiles mediante su depósito en una cuenta de garantía de Agunsa USA, mientras que el transferencia del remanente del precio se llevará a cabo el 7 de abril del presente, contra la transferencia de las acciones”.

Además, sostuvo que la operación generará una utilidad contable para Grupo de Empresas Navieras S.A. para el año 2026 de aproximadamente US$ 15,5 millones, después de gastos e impuestos.

Cabe mencionar que esta operación se dio bajo la notificación de compra-venta de Agunsa donde Hanseatic Global Terminals y Agunsa debían definir quién compraba a quién.

La operación significaba que Hanseatic Global Terminals tenía 30 días para responder y, en caso de no hacerlo, se daba por hecho que optaba por vender su participación a Agunsa por casi US$68 millones, según se explicó en el hecho esencial reservado publicado hoy.

Cabe señalar que hace dos años, Hapag-Lloyd (donde CSAV tiene un 30%) concretó la compra de los puertos que operaba SAAM y hoy estos operan en la filial de terminales portuarios de la naviera alemana, Hanseatic Global Terminals, que participa en 21 puertos alrededor del mundo.