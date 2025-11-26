Alan Meyer, vicepresidente región Andina Mercado Libre: “Estamos creciendo muy por sobre la industria y ganando participación de mercado”
El ejecutivo destacó que en Chile tienen altos niveles de venta por habitante y la red logística más rápida de la región.
Noticias destacadas
Mercado Libre entrega más de un millón de paquetes a la semana y al año llegan a unos cinco millones y medio de casas en Chile, al 98% del territorio nacional. “Somos una marca ciudadana porque estamos en el día a día de la gente”, señaló su vicepresidente para la Región Andina, Alan Meyer, quien fue reconocido en la última versión del estudio Marcas Ciudadanas, que realizó Cadem, Diario Financiero y Deloitte por su labor en potenciar el reconocimiento de la plataforma de ecommerce.
- ¿Cree que las empresas han respondido mucho más rápido a las demandas ciudadanas que la política o el poder judicial?
A mí, sinceramente, me gusta enfocarnos en lo que hacemos. Yo creo que más allá de mirar hacia el lado qué están haciendo los demás, nuestro enfoque es cómo respondemos a lo que la gente espera de nosotros en el día a día. Y la gente está buscando tener más tiempo para sí misma, por eso prefiere el comercio electrónico, vemos un crecimiento enorme, estamos acelerando más que cualquiera de los últimos años, estamos viendo con muy buenas expectativas el futuro, creemos que lo mejor definitivamente está llegando y que vamos a tener una oportunidad gigante de servir a la gente, de seguir devolviéndole tiempo, permitiéndole que puedan comprar más barato, en mejores condiciones, involucrando a las PYME, generando más empleo.
“Estar entregando más de un millón de paquetes a la semana es una proeza que incluso las empresas más grandes a nivel mundial no logran”.
- ¿Cuánto crecerán este año?
- No damos números del crecimiento particular de países, pero estamos creciendo muy por sobre lo que está creciendo la industria, eso nos tiene muy contentos. Venimos acelerando año tras año, a números muy parecidos de crecimiento a los que teníamos en las épocas de mayor crecimiento del comercio electrónico. Seguimos ganando participación de mercado. La gente nos elige a la hora de comprar desde lo más pequeño hasta las cosas más fundamentales de su vida.
- ¿Cuál es su participación de mercado actualmente, este año?
- No es un dato público. Pero Chile es el cuarto país más grande de Mercado Libre detrás de Brasil, México y Argentina. Chile es un mercado donde tenemos algunas de las ventas más interesantes por habitantes. Chile tiene la red logística más rápida que tenemos en toda la región, debajo de 1,6 días promedio de entrega, incluso en Santiago bajamos de un día en promedio. Y para estar haciendo más de un millón de paquetes a la semana es una proeza que incluso las empresas más grandes a nivel mundial no logran. Esa es una de las cosas más interesantes que estamos haciendo acá en Chile.
- ¿Y qué inversiones vienen?
- Ya anunciamos la construcción de un segundo centro de distribución, siendo que hace recién dos o tres años estábamos inaugurando el primero de 100.000 metros cuadrados.
Vamos a inaugurar a finales del próximo año un segundo centro, de 100.000 metros cuadrados.
También inauguramos hace muy poquito un centro más pequeño en Concepción.
Estamos pensando en el largo plazo, pensando en que el comercio electrónico va a seguir creciendo, que nuestra participación va a seguir creciendo y que la gente va a seguir demandando más Mercado Libre.
Creo que eso es lo que nos impulsa a que tal como nos ha ido muy bien hasta ahora, poder generar las bases para poder aspirar a ese crecimiento en el futuro también.
- ¿Su foco es ampliar la cobertura también?
- Hoy llegamos al 98% de la población. Llegamos a lugares donde no hay direcciones, como el caso de Rapa Nui, donde viven más de 8.000 personas y no hay dirección, la gente tiene que ir a buscarlo a ciertos puntos, pero estamos en ese desafío, de cómo llegamos a ese pequeño porcentaje que es como el 1,5% de la población al que aún no le llega Mercado Libre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las tres mayores constructoras consolidan su repunte en 2025: utilidades crecen a septiembre y el negocio minero emerge como el motor del ciclo
En cuanto a los segmentos inmobiliarios, varias de las acciones que están más cargadas a este sector han visto retornos sobresalientes en 2025. El alza de casi 190% que ostenta EISA es seguido por el 170% de Ingevec en el curso del año. El precio de Paz se duplicó y Socovesa con Moller suben un poco más de 80% en el mismo período.
Capital de riesgo o deuda: qué tipo de financiamiento es el adecuado según madurez y tipo de startup
Inversionistas y mentores señalaron que previo a buscar capital deben tener claro si son una PYME tecnológica o una startup y recomendaron explorar vías según su etapa, cuidando la participación accionaria.
Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
Esto implica que Bupa ingresará una millonaria demanda tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, iniciadas luego de los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, que desembocaron en una devolución masiva de dineros a los afiliados.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete