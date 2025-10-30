BYD sufre nueva caída en sus ganancias en medio de la guerra de precios que sacude al mercado chino de autos eléctricos

El fabricante chino registró una caída de 33% en sus utilidades del tercer trimestre. BYD indicó que los ingresos totales disminuyeron aproximadamente 3%, hasta los 194.980 millones de yuanes, por debajo de las previsiones de los analistas.

BYD registró otro descenso en sus beneficios trimestrales, ya que la intensificación de la competencia nacional y el creciente escrutinio del sector ejercen presión sobre las perspectivas de ventas del fabricante de automóviles chino.

El beneficio neto en el trimestre finalizado el 30 de septiembre cayó 33% interanual, hasta los 7.820 millones de yuanes (US$ 1.100 millones), según informó la compañía este jueves. BYD indicó que los ingresos totales disminuyeron aproximadamente 3%, hasta los 194.980 millones de yuanes, por debajo de las previsiones de 216.000 millones de yuanes.

El mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos está luchando por mantener su posición dominante en su mercado nacional, China, donde una prolongada guerra de precios preocupa al gobierno, que teme que la feroz competencia pueda perjudicar la calidad de sus productos.

Los problemas de BYD se hicieron evidentes cuando anunció una drástica caída de 30% en sus beneficios del segundo trimestre, y el fabricante de vehículos eléctricos ha seguido lidiando con el estancamiento de las ventas, lo que incluso le llevó a perder su título como la principal automotriz vendida de China frente a la estatal SAIC Motor en septiembre.

La compañía con sede en Shenzhen entregó 1,15 millones de vehículos de nueva energía, incluyendo modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables, en el tercer trimestre, lo que representa una disminución del 1,8% con respecto al año anterior. Sus competidores, Geely Automobile Holdings y Chongqing Changan Automobile, registraron aumentos en ventas del 96% y el 84%, respectivamente.

Según informes de prensa, BYD ya había reducido su objetivo de ventas para 2025 en 16%, hasta 4,6 millones de unidades. No publicó una cifra oficial en los resultados del jueves.