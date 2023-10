Cabify alerta por reglamento para las plataformas de transporte: "Tiene serias implicancias contra la libre competencia"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El borrador del reglamento para regular a las plataformas de transporte cayó como una bomba en la industria. Tanto así, que durante los 10 días que duró la fase de consulta se recibieron 1.000 comentarios de operadores, socios conductores, taxistas e interesados en el proceso. Uno de ellos fue Cabify, que este miércoles 18 de octubre entregó un informe elaborado por el estudio Pellegrini y Rencoret a los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y Economía, donde enumera los efectos negativos que podría producir el texto en una discusión marcada por la fuerte oposición de actores de esa industria a la regularización.

"Hasta ahora, no habíamos visto que la ley limitara la libre competencia, pero a nivel de reglamento aumentan los riesgos de manera gravosa. Lo más grave es el congelamiento del registro de conductores que beneficiará a las empresas más grandes, siendo una en particular la que concentra el dominio del mercado", señaló a DF la gerenta legal de Cabify, Paula Droguett.

En el escenario actual del proceso a nivel de borrador, la ejecutiva señaló que aprovecharán las instancias que todavía existen para que el "MTT pueda considerar nuevas opiniones, y nuestra intención es alertar sobre los riesgos de esta regulación porque, como viene, tiene serias implicancias contra la libre competencia.

Con este objetivo, Droguett indicó que el propósito de su compañía es "tener una conversación con el Gobierno para arreglar las dificultades. La regulación tal y como está pone un montón de trabas a la operación en cómo ha venido funcionando".

Las principales recomendaciones

El informe de derecho elaborado por Pellegrini y Rencoret contiene 16 recomendaciones centrales al actual borrador, cuya versión definitiva todavía no tiene fecha de publicación. Los abogados se basaron en regulaciones y estudios nacionales e internacionales, con las "mejores lecciones" de las discusiones en todo el mundo.

Un punto es "limitar la regulación al mínimo indispensable". De acuerdo al estudio de Cabify, las normas deben apuntar a disminuir las fallas de mercado, pero evitar extender la misma regulación de los taxis sobre las aplicaciones. "El regulador debe resistir la tentación de aplicar a rajatabla la regulación de los taxis a las plataformas. El objetivo debe ser maximizar las eficiencias de los taxis tradicionales y no obligar a las plataformas a operar como ellos", sostuvieron.

Además, consideran que una de las falencias más graves del modelo establecido en el borrador es que eleva las barreras de entrada de manera "injustificada" a la entrada de nuevos rivales. Apuntan a que la norma crea un registro nacional de conductores con reglas que, en la práctica, restringe la cantidad de personas que pueden acceder a la incorporación de este mercado, por lo cual la industria quedaría capturada en manos de los operadores ya presentes -Uber, Cabify, DiDi, por nombrar ejemplos-, pero cuyas cuotas de mercado actuales (según comuna y región) quedarían "congeladas" por, al menos, 18 meses. Luego, queda a discreción de la autoridad si se suspende, o no, nuevamente la incorporación de más personas al registro.

"Esta medida produce una distorsión que el actual borrador del reglamento no parece estar considerando: la creación de cupos de conductores (...) las aplicaciones son las responsables de inscribir a los conductores (y sus vehículos), no contemplando la posibilidad de que ellos lo han por sí mismos. Lo anterior, hace que pueda existir cierto control de las empresas en la oferta de conductores, dado que ya tienen una base y podrían especular con los que ya prestan servicios por su intermediario, aún cuando no son transables", explica el informe.

Otro punto que destaca el documento son "los riesgos por coordinación y colusión" que, a su juicio, a los cuales abre espacio el modelo formulado en el borrador. Advierten que en este marco, el MTT podría obligar a las compañías a entregar una serie de antecedentes públicos para elaborar el registro que en la práctica implican "datos estratégicos" que, favorecen el ambiente para la generación de eventuales carteles en este rubro.

Además, indican que el proceso de inscripción al registro eleva los costos de las empresas de manera significativa. Pese a que este conductor sean o no activos en la plataforma, cada socio tiene un valor de $ 100 mil que, multiplicados por los 200 mil personas actualmente activas elevan a $ 20 mil millones los gastos de la industria por concepto de captación.

Una recomendación clave que sugiere Cabify es la necesidad de contar con un período de marcha blanca, con el objetivo de pilotear los efectos de la norma.