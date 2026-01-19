Cementera peruana Yura nombra nuevo gerente para liderar el crecimiento de sus operaciones en Chile
En septiembre pasado, la peruana Yura, cementera filial del Grupo Gloria, cedió ante la belga Carmeuse Holding y vendió el 19,71% de Cementos Bío Bío (CBB) que detentaba, por más de US$ 100 millones. Previamente, Yura había intentado aumentar su participación en CBB con una OPA hostil.
Tras salir de esta firma, la empresa sostuvo que exploraría nuevas oportunidades de negocio para crecer en el sector en Chile.
Ahora, Yura nombró un nuevo gerente general para sus operaciones en el país: se trata de Tiago Nogueira, quien, según la compañía, será el responsable de liderar esta estrategia de expansión.Ingeniero metalúrgico, Nogueira tiene “cerca de 20 años de experiencia en la industria de materiales, liderando estrategias orientadas a impulsar la escalabilidad empresarial en mercados como Chile, Brasil, Argentina y Uruguay”, dijo la peruana.
