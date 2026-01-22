Clorox comprará al fabricante del desinfectante Purell por US$ 2.250 millones

GOJO Industries registra cerca de US$ 800 millones en ventas anuales, dijo Clorox, y ha entregado de forma consistente un crecimiento promedio de 5% en los últimos tres años.

Clorox acordó comprar al fabricante del desinfectante de manos Purell, GOJO Industries, en un movimiento para expandir su portafolio de marcas de salud e higiene para consumidores.

Clorox comprará a GOJO, de propiedad privada, por US$ 2.250 millones en efectivo, según un comunicado emitido el jueves. El propietario de Purell registra cerca de US$ 800 millones en ventas anuales, dijo Clorox, y ha entregado de forma consistente un crecimiento promedio de 5% en los últimos tres años.

El acuerdo es el ejemplo más reciente de grandes fabricantes de productos de consumo que buscan vías de crecimiento más rápidas. Clorox informó una caída de 19% en sus ingresos el trimestre pasado, en medio de un retroceso de su unidad de salud y bienestar, además de problemas asociados a una actualización de su software que administra sistemas en toda la empresa, incluyendo finanzas, manufactura y cadenas de suministro. En ese momento, la compañía dijo que las interrupciones en los envíos afectaron su participación de mercado.

Las acciones de Clorox se mantenían sin cambios a las 4:26 p.m. en la bolsa de Nueva York.