Crisis de seguridad gatilla tensión entre autoridades y empresas frente a urgencia por reforzar medidas

Cinco fallecidos en un centro de eventos en Lampa fue el hecho que volvió a instalar en los últimos días la crisis de seguridad en la cúspide del debate político.

En medio de la espera por nuevas respuestas, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer -entre otras medidas- la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. Lo sucedido revela que la delincuencia también ha avanzado a los sectores rurales, posicionándose en las afueras de la Región Metropolitana y en las regiones, donde justamente operan o tienen instalaciones diversas empresas.

Además, la búsqueda de soluciones para mitigar este fenómeno ha terminado por presionar a todos los actores, sean o no autoridades.

Este lunes, en el marco de una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades y subsecretarios del Interior, los alcaldes de zonas rurales exigieron ser considerados en el plan de seguridad de la Región Metropolitana. A lo que se suma, según consignó La Tercera, un cónclave que está organizando para el próximo martes el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, con los 52 alcaldes

En tanto, las empresas siguen resintiendo los efectos de la oleada de delincuencia que no da tregua y donde siguen reforzando las medidas para enfrentarla, al tiempo que -incluso- las propias autoridades ya están pidiendo ayuda en este combate ante delitos cada vez más violentos y esfuerzos que se ven sobrepasados en ciertas zonas del país. La minería esconde un conflicto que ilustra dicha tensión, luego que las autoridades las instruyeran a sumar guardias armados.

La seguridad se convirtió en un tema de conflicto entre las empresas mineras y el Ministerio del Interior.

En noviembre de 2023, la cartera decretó mediante una resolución que las empresas de la gran minería -Escondida de BHP; Los Pelambres, Antucoya y Zaldívar de Antofagasta Minerals; Quebrada Blanca de Teck; Candelaria y Caserones de Lundin, Enami, entre otras- así como varias de la mediana minería -como Pampa Camarones, Atacama Kozan, Pucobre, Ojos del Salado, Minera Guanaco y Minera Cruz-, tenían la calificación de entidades estratégicas, obligándolas a contratar vigilancia armada para la custodia de las operaciones. Todas las compañías iniciaron un peregrinaje en tribunales para apelar a la resolución, con resultados positivos: hasta ahora, los fallos de las cortes de apelaciones les han sido favorables.

La propia Enami declaró en tribunales que no correspondía ser declarada estratégica por la “baja incidencia de delitos, no se maneja dinero en efectivo en las plantas, cuenta con planes robustos de seguridad y equipos especializados y la escala de operaciones es mucho menor a la de la gran minería”.

Otro de los argumentos esgrimidos por las mineras es que con esa resolución, el Ministerio de Interior y Seguridad abandona su rol. Explican en el sector que las compañías no desean personal armado en sus instalaciones ni contribuir al problema que suponen las armas en nuestro país. Hacen ver que el uso de armas puede no ser efectivo para repeler los robos y sí propiciar una escalada de violencia en zonas lejanas y de difícil acceso como son las grandes faenas mineras. El abogado y experto en seguridad, Mauricio Murillo, explicó que la renuencia a usar vigilantes armados es tanto por el mayor costo como por la complejidad operacional de usar armamento.

En todo caso, la inseguridad también aqueja a las compañías, que han debido tomar medidas adicionales como uso de drones de vigilancia, cámaras, blindaje de las camionetas, control de acceso biométrico, entre otras.

Cristián Argandoña, gerente general de Minera Las Cenizas, afirma que en 45 días fue objeto de cuatro robos, señaló que no han tenido incidentes porque han incrementado “la vigilancia con drones, patrullaje en la carretera y los caminos de acceso a la planta así como la construcción de zanjas perimetrales”.

El ejecutivo, también vicepresidente de Sonami, señala que “los robos de cátodos y camionetas está en aumento si lo comparamos con años anteriores”. De hecho se preguntó “cómo no ha sido posible dar con los receptores de estos materiales, que no que no se venden en la feria libre, tiene que haber empresas o sistemas para reducir esos cátodos o sacarlos al mercado hacia el exterior y para eso hay que darle todo un vehículo de exportación”. Argandoña dijo que “no entendemos cómo no hay control sobre eso cuando las empresas mineras son fiscalizadas para determinar el origen de su producción”.

Según ejecutivos de la industria, en 2023 se desbarató una organización criminal que mezclaba cátodos con chatarra y la exportaba a China y Perú. Pero existirían varias bandas operando con un método similar. En la región de Tarapacá y Antofagasta, el delito que más los afecta es el robo de camionetas mineras, que se sacan del país y se comercializan en Bolivia o se desarman en Chile y se venden por piezas, dijo Argandoña.