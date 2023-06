EFE reorganiza gerencias para contener gastos y avanzar en el plan “Trenes para Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El plan del Gobierno de Gabriel Boric “Trenes para Chile” está repercutiendo en la estructura organizacional de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), pues en marzo se decidió fusionar gerencias para tener un mayor control sobre los gastos.

Así lo dio a conocer la compañía en su respuesta a una demanda laboral que interpuso un exfuncionario en el 1º Juzgado Laboral de Santiago, en el cual se desprende que “el despido del trabajador se debió estrictamente a un hecho esencialmente objetivo, como fue el proceso restructuración organizativa que ejecutó la empresa en la gerencia en la cual prestaba servicios, lo que implicó la necesidad de terminar su contrato, al igual como ocurrió con varios otros trabajadores de dicha área”, apuntó la compañía.

“El propósito es ser más eficientes para abordar los proyectos de inversión, además de fortalecer la gestión y coordinación de la empresa en relación a aspectos corporativos y financieros, y relevar el mantenimiento de la infraestructura”, indicó EFE.

Las gerencias afectadas

Las áreas afectadas fueron creadas durante la administración del expresidente de EFE Pedro Pablo Errázuriz, quien tomó las riendas de la compañía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera e impulsó una profunda reestructuración.

Durante su gestión no sólo separó la matriz y sus filiales -EFE Valparaíso, EFE Centro y EFE Sur-, sino que también se crearon gerencias como la de Expansión de la Región Metropolitana (RM), que tenía como objetivo sacar adelante proyectos en ejecución enfocados en la capital como los trenes entre Santiago y Melipilla y Santiago-Batuco. Ambas iniciativas consideran un monto de inversión que suma US$ 2.285 millones, dentro de una cartera total que bordea los US$ 5 mil millones.

“Dada la relevancia de estos proyectos se decidió tener una persona responsable de cada trazado, que reporta directamente al gerente general, sobre todo porque el relacionamiento comunitario debe ser muy cercano. No conozco los nuevos cambios porque no estoy en EFE, pero sí sé que algunos desafíos son tan grandes que se requiere una gran capacidad técnica para lograrlo”, comentó el exministro de Transportes al ser consultado.

Tras la salida de Errázuriz en marzo de 2022 comenzaron los cambios. Por ejemplo, en términos de dotación laboral, en el primer trimestre del año pasado la empresa tenía una base de 1.759 personas, según el último reporte a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Pero con la llegada de Eric Martin al cargo de presidente, la planta aumentó a 1.863 trabajadores.

Ahora, en la contestación de demanda se indica que en Ferrocarriles se desempeñan 1.886 colaboradores.

La nueva estructura

La empresa estatal manifestó en el Juzgado Laboral que en 2023 comenzó el plan de reestructuración con “cambios necesarios” para avanzar en la nueva propuesta de infraestructura con foco en la optimización de costos. “Tal como lo explica la carta de despido, el mismo implicó una contención en la dotación máxima del personal de planta, debiendo mantenerse la misma en 1.886 personas, al igual que en 2022, sin perjuicio de la implementación del complejo plan estratégico de ‘Trenes para Chile’, lo cual era demandante de una mayor necesidad de personal”, señala el documento.

Por lo mismo, si hasta 2022 existían tres gerencias -Ingeniería y Proyectos, liderada por Rodrigo Osorio; Planificación y Desarrollo a cargo de Ricardo Montecino; y Proyectos de Expansión (RM) en manos de Pedro Zurita-, EFE decidió en 2023 concentrar las funciones en una sola área: la Gerencia de División de Desarrollo, Ingeniería y Proyectos.

EFE contó en tribunales que ya no existe en su orgánica la “Gerencia de Proyectos de Expansión (RM)”, a la cual el demandante prestaba servicios. “En virtud de lo anterior se desvinculó además a la Sra. Carolina López Barahona, Jefa Área Legal Proyectos de Expansión; Javier Velasco Velit, abogado junior de la Gerencia de Proyectos de Expansión (RM), y a Fabiola Fuentes Contreras, abogada de la Gerencia de Proyectos de Expansión (RM)”.

¿Por qué se tomó esta decisión?

“La creación de esta división tiene como objetivo optimizar el ciclo de desarrollo de las iniciativas, desde que están en la fase de estudio, pasan por ingeniería y llegan a la ejecución. De esta forma, se agilizan procesos, se eliminan duplicidades de funciones y se logra abordar de forma más eficiente los proyectos actuales y los futuros”, señaló EFE en respuesta de DF.

Consultada en cuanto a si la reestructuración puede implicar una pérdida en la capacidad de ejecutar su amplia cartera de proyectos, la estatal detalló que “el propósito es ser más eficientes para abordar los proyectos de inversión, además de fortalecer la gestión y coordinación de la empresa en relación a aspectos corporativos y financieros, y relevar el mantenimiento de la infraestructura al nivel que requiere la operación ferroviaria actual”.

Según reveló en su carta de despido al trabajador, EFE indicó que “se nos exigen ajustes internos, lo que nos obliga a revisar y adecuar los modelos de trabajo y servicios con la finalidad de lograr eficiencia y reducir costos, considerando las optimizaciones necesarias para la continuidad operacional y financiera”. La empresa remarcó que se debe ajustar a las aprobaciones presupuestarias de la autoridad central y que este año ha tenido una “importante contención de la planilla de dotación y gasto mediante el Decreto Exento N° 453 del 11 de enero de 2023, que establece el Presupuesto de Caja y Estado de Resultados de la empresa”.

De acuerdo al análisis razonado a marzo 2022, el Estado fijó en su Ley de Presupuesto un monto de $196.000 millones anual, mientras que para el período en curso el desembolso definido es de $187.000 millones para proyectos de EFE, cifra que implica una baja de 4,8%.