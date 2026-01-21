Emprendimientos, negocios familiares y carrera en grandes conglomerados: la veta empresarial del gabinete de Kast

El equipo ministerial volverá a nombres con extensa trayectoria en el mundo privado, partiendo por el propio Presidente electo, quien inició su carrera profesional en los negocios.

Una de las cualidades que destaca en el equipo de ministros que asumirá en marzo es que hay diversos nombres con vastas carreras ligadas al mundo privado y/o trayectoria como empresarios.

Esa veta comienza desde el propio timonel, el Presidente electo, José Antonio Kast. Su familia, en 1964, fundó Cecinas Bavaria -detrás de las rotiserías y restaurantes del mismo nombre-, empresa que llegó a ser controlada por el futuro mandatario junto a su hermano, aunque, en 2017, aseguró a La Tercera haberse retirado de todas las sociedades ligadas a esta firma. Por años, Kast también administró el negocio inmobiliario de la familia.

De acuerdo con su última declaración de patrimonio, el Presidente electo detenta el 90% de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada, mediante la cual tiene un vínculo con el sector educacional, como accionista mayoritario del Colegio Campanario de Buin. Asimismo, tiene acciones en Inversiones Cimientos SpA, Inversiones Desafíos SpA e Inversiones Horizonte SpA.

El nuevo líder de Hacienda, Jorge Quiroz, también viene del mundo privado. Su rol más conocido fue como asesor económico, habiéndose desempeñado como socio fundador de la consultora Quiroz & Asociados, dedicándose a negociaciones, procesos tarifarios, análisis regulatorio y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). Estuvo en el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago y fue consejero nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Asimismo, tuvo otra incursión empresarial en la minería. En 2020, con Víctor Hugo Puchi como socio, compraron el proyecto Sierra Atacama, un yacimiento de cobre a 70 km. de Antofagasta. El proyecto no tuvo éxito y en 2024 la firma se vendió a Minera Salar Blanco, de Martín Borda.

El próximo biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también se ha destacado como empresario. Además de saltar al gabinete desde la vicepresidencia de la CPC, el mayor gremio del país, preside el grupo de empresas Ecomac. También estuvo en la vicepresidencia del Terminal Puerto Coquimbo entre 2010 y 2014, fue consejero de la firma española Arteche y presidente de Inversiones Norte Sur y de NS Agro.

Históricos del rubro

Lejos de ser una anécdota, la veta empresarial es parte esencial del gabinete y algunos ministros han sido algunas de las figuras más destacadas del mercado nacional.

Un caso evidente es el del próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna, que por décadas ha sido uno de los invitados más relevantes en los eventos del gran empresariado. Ingeniero comercial de la UC y MBA de la Universidad de Chicago, es un histórico del principal conglomerado económico del país: desde julio de 1998 es el CEO de Quiñenco, brazo de inversiones del Grupo Luksic.

Además, es presidente de Vapores, CCU, Enex, Invexans y LQ Inversiones Financieras (matriz del Banco de Chile), además de ocupar varios directorios (ver página 9). Antes, fiue gerente general de CCU, gerente general de Citicorp Chile y también vicepresidente del Bankers Trust en Chile.

Por otro lado, el timón del Ministerio de Defensa lo tendrá el reconocido abogado de la Universidad de Chile Fernando Barros, que en 1988 fundó uno de los estudios de abogados más prestigiosos de Chile, Barros & Errázuriz.

Asimismo, ha tenido una larga participación gremial al ser consejero electivo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) en distintos períodos. El último comprende entre 2023 y 2027.

Históricamente ha ocupado diversos directorios -hoy es presidente de Oxiquim-, pero fue particularmente cercano al patriarca de Agrosuper, Gonzalo Vial, compañía en la que llegó a ocupar la vicepresidencia de la mesa. Barros fue, además, abogado del exPresidente Sebastián Piñera.

Trayectorias variadas

En otras carteras también vive el gen empresarial. “Nos sacamos la mugre durante 15 años; logramos construir una marca respetada y querida. Me llena el alma ser emprendedor”, dijo, a fines de 2016, Francisco Undurraga, tras vender la cadena de restaurantes y heladerías Emporio La Rosa a la familia Bofill, controladora de Empresas Carozzi.

El futuro ministro de Culturas había fundado la empresa junto a su hermana Teresa y su tío José Miguel Gazitúa en 2001. Partieron con un local en el centro de Santiago y, cuando vendieron era una cadena con 22 ubicaciones distribuidas en Santiago, Valparaíso y Concepción. Se estima que recibieron unos US$ 11 millones en la operación.

Martín Arrau, quien asumirá en el MOP, se desempeñó laboralmente en firmas como Compañía Electro Metalúrgica (Elecmetal), Empresas Curiagro y en el grupo de compañías Curimapu Seed Growers, en las áreas de finanzas, operaciones y administración

En 2014, como gerente y socio, se incorporó a Picton Explotación Agrícola Ltda, a cargo de más de 1.000 hectáreas dedicadas principalmente a frutales. En 2017, finalmente, saltaría a la política.

En tanto, el recién nombrado ministro de Vivienda, Iván Poduje, fundó en 1996 la oficina de urbanismo Atisba, dedicada a las asesorías y de la cual hoy es director. La consultora ha llevado a cabo estudios y proyectos para empresas e instituciones en Chile, Perú y Colombia.