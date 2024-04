Empresarios de cara a Enade 2024: “No queremos aceptar que en Chile nos acostumbremos a crímenes terribles y a que nuestro país no crezca”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Contra el inmovilismo” es el lema con que este 2024 se promueve el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), la principal instancia de diálogo entre el sector privado y el Gobierno.

Ad portas de la nueva edición del evento este 25 de abril, dos miembros del directorio del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) analizaron el momento económico y político en el que se desarrollará: José Guzmán, vicepresidente de Agrosuper, que ocupa la misma posición en Icare, y Mónica Álvarez, directora tesorera de esta institución y presidenta de Buses Hualpén.

“Hay una crisis de confianza y un ambiente enrarecido y eso vemos que tiene el país paralizado. Nosotros lo hemos enfocado principalmente en temas de crecimiento y seguridad, que son los dos grandes llamados que estamos haciendo”, dijo Álvarez en relación al concepto de inmovilismo. “La verdad es que 2023, si uno hace un balance, fue un año en que se lograron pocas cosas. No tuvimos acuerdo constitucional, las reformas siguen paradas, tenemos un país con poco crecimiento y las grandes demandas sociales, como seguridad, salud y educación, siguen sin resolverse y, en algunos casos, en una situación mucho más grave”, detalló.

“Los líderes del Frente Amplio y del mundo empresarial básicamente no se conocían antes que ellos fueran Gobierno. Y yo creo que en este tiempo se han ido reconociendo entre ambos lados”, señaló el vicepresidente de Agrosuper. “El Presidente (Boric) trató de decir que generemos más proyectos, que haya más inversión (...) Quizás no lo dijo de una forma muy afortunada, pero ese es justamente el llamado que estamos haciendo”, dice la presidenta de Buses Hualpén sobre la frase “más Narbona, menos Craig”.

Guzmán, en tanto, apuntó a la crisis de seguridad y dijo que si bien se ha avanzado mucho en acuerdos que han permitido que se promulguen leyes de esta agenda, “el riesgo hoy día es que no se lleguen a implementar las que faltan y luego nos quedemos mirando esta linda obra de acuerdos y no entremos en acción para implementar lo que establecen esas leyes (...) Este problema no fue creado por este Gobierno, pero sí puede resolverlo”.

Álvarez agregó que este llamado también tiene un ingrediente de “rebeldía” contra normalizar ciertas situaciones: “Vimos la muerte de un carabinero más y no queremos aceptar que en Chile nos acostumbremos a crímenes terribles y a que nuestro país no crezca”.

¿Cómo salir del inmovilismo?

El vicepresidente de Agrosuper planteó la necesidad de políticas que trasciendan al Gobierno de turno. “En seguridad hay problemas cuya irrupción en el país es relativamente nueva. Entonces, enfrentar al crimen organizado requiere leyes, respaldo legal para las policías, pero también, como han dicho expertos, reformas o nuevos enfoques de las mismas policías para hacerse cargo de un nuevo problema”, sostuvo.

Añadió que también se requiere voluntad para solucionar temas de infraestructura que son vistos como “nidos” de estos problemas: “Me refiero a las tomas, a la situación de las cárceles, cosas que requieren un compromiso del Estado y que sabemos que son lentas, por lo tanto es necesario empezar a actuar”.

Álvarez, por otro lado, consideró que “hay que dejar las trincheras personales, poner a las personas en el centro, y definitivamente se pueden lograr acuerdos importantes en estas materias que son tan importantes para las personas”.

Reformas y permisos

La presidenta de Buses Hualpén también se refirió al hecho de que los grandes proyectos del Gobierno -las reformas tributaria y previsional-, no se hayan aprobado. “Probablemente son malas noticias, sobre todo las de pensiones. Las personas siguen esperando (...) Respecto a la reforma tributaria, todo aquello que venga en el sentido de buscar crecimiento y desarrollo, de incentivar la inversión en Chile, es sumamente bienvenido”, manifestó.

Guzmán recalca, eso sí, que no cualquier acuerdo es positivo. “Este mismo tema tributario nació de un acuerdo, pero estamos viendo la evidencia de que la reforma tributaria de (Alberto) Arenas fue un mal acuerdo, como también lo fue el que modificó el sistema binominal de la forma en que lo modificó. Estamos viendo los problemas que eso está generando en la gobernabilidad de este país, independiente del color político que gobierne”, argumenta.

Álvarez destaca que ven con buenos ojos que el crecimiento haya ganado espacio en la agenda del Gobierno, lo cual, cree, hay que visibilizar y fomentar. En esa línea, Guzmán señala que las bajas graduales en la tasa de interés generan una mayor disposición a invertir, pero dice que “hay algunos nudos que yo creo que todo el mundo político y empresarial tienen claros, que algunos organismos del Estado parecieran estar atrapados por una realidad distinta a esta urgencia de producir desarrollo (...) que traban o atrasan irresponsablemente ciertos proyectos sin razón de ser”.

Esta misma idea la replican en relación a la urgencia de la crisis de las isapres, que enfrenta el 12 de mayo como la fecha límite para aplicar los fallos de la Corte Suprema.

“El sistema público no sobrevive sin el privado en términos de atenciones (...) por lo tanto, es un riesgo enorme y ojalá la ideología abandone la solución, porque necesitamos que este sistema siga”, lanzó Álvarez.

Gobierno y empresarios

La relación público-privada, relató la directora de Icare, partió “de una forma un poco tensa, menos abierta, pero creo que ha ido fluyendo y que ha habido una comprensión importante de la labor que desarrolla el sector privado y la cantidad de empleos que genera”. Aclara que con esto no solo se refiere a las grandes empresas, sino también a las PYME. “El mismo ministro Marcel reconoció el año pasado que dentro de la agenda del Gobierno la palabra crecimiento estaba un poco ausente y eso se ha ido modificando”, sostuvo.

Guzmán analizó al actual equipo del Presidente Gabriel Boric como “un grupo muy joven, de personas muy capaces, inteligentes y jóvenes”, pero con “poca experiencia y una visión más particular del mundo político”, ligada a los movimientos estudiantiles, que ahora han ido conociendo otras realidades.

“Creo que ellos han tenido una evolución positiva, han sido acompañados también por personas que tienen más experiencia. El rol del ministro Marcel ha sido fundamental en eso, es un tipo muy inteligente, con muy buena trayectoria, muy creíble y que tiene claros los conceptos y cómo funciona la economía”, afirmó.

Por ejemplo, dice que el titular de Hacienda ha hecho un trabajo “fantástico” restableciendo los equilibrios fiscales después de la pandemia y los retiros de las AFP, a lo cual, opina, ahora hay que añadir elementos proinversión y crecimiento.

“Los líderes del Frente Amplio y del mundo empresarial básicamente no se conocían antes que ellos fueran Gobierno. Y yo creo que en este tiempo se han ido reconociendo entre ambos lados”, indicó.

Las tensiones

En los últimos meses, las relaciones entre empresarios y el Gobierno han vuelto a tener roces. Uno de los principales desencuentros tuvo lugar en marzo cuando la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, en una discusión con Bernardo Larraín Matte, instó a los empresarios a que “paguen mejor”.

“Creo que es un deseo genuino de todos que los trabajadores tengan mejores salarios, pero para eso tienen que pasar muchas cosas. No solo es un tema de voluntarismo, necesitamos un país que nuevamente crezca, donde tengamos más inversión, mejores puestos de trabajo”, respondió Álvarez.

Con mayor dureza, Guzmán estimó que “a la ministra se le arrancó una consigna. No tiene ningún asomo de realidad ese comentario”.

El otro gran impasse fue la polémica frase del propio Presidente Boric en la minera Los Pelambres. “Más Narbona, menos Craig”, dijo el mandatario, aparentemente, haciendo alusión a las distintas ramas de la familia Luksic.

“Son situaciones que generan polémica, pero con lo que nosotros queremos quedarnos (...) es que el Presidente trató de decir que generemos más proyectos, que haya más inversión y que se generen más empleos. Quizás no lo dijo de una forma muy afortunada, pero ese es justamente el llamado que estamos haciendo: menos permisología, más incentivos a la inversión”, matizó Álvarez.

Guzmán, en tanto, lo calificó como una frase innecesaria y “un poco contradictoria con lo que intentaba decir”, pero que el camino es formar un ambiente para que todas las empresas quieran desarrollar sus proyectos en Chile.

¿Les gustaría que el Presidente diera explicaciones en Enade? “Completamente innecesario”, repitieron ambos. “El Presidente es súper inteligente y percibe lo que pasó. Hoy día lo que hay que hacer es un esfuerzo mayúsculo para que las personas que tomen decisiones las tomen en un sentido productivo, constructivo y de progreso”, señaló Álvarez.

Guzmán: sucesión en Agrosuper está ocurriendo de la manera “prevista”

Consultado por el futuro de la compañía tras el fallecimiento de su fundador, Gonzalo Vial Vial, José Guzmán destacó que el expresidente de Agrosuper fue “un gran creador de oportunidades con un compromiso inquebrantable por el progreso del país y sus regiones (...) Trabajador, líder, sencillo, innovador y visionario, fueron algunas de sus cualidades que acompañarán siempre como parte del enorme legado a todo el equipo de Agrosuper y sus familias”.

En relación al escenario tras la partida del creador de la firma, Guzmán explicó que “la organización de la empresa estaba prevista y ordenada para que sucediera de la forma que ha estado sucediendo. Ingresaron sus hijos al directorio y nuestras operaciones han seguido con normalidad. Ellos están involucrados y estamos muy confiados en la continuidad de negocio”.

Por otra parte, a la espera de que se defina al nuevo presidente del directorio, Guzmán se remitió a señalar que el negocio atravesó una situación compleja en 2023, con una caída en los resultados, pero que “hoy se ve un escenario más normalizado con un moderado optimismo”.

Álvarez y actos violentos en la Araucanía: “Han ido a la baja, pero el conflicto en sí aún no está resuelto”