Empresas CMPC registra baja en sus utilidades a pesar de aumento en las ventas

Empresas CMPC registró una utilidad de US$ 84 millones en el tercer trimestre del año frente a los US$ 309 millones alcanzados en igual período del año pasado. Mientras, entre enero y septiembre, las ganancias llegaron a los US$ 435 millones, por debajo de los US$ 784 millones obtenidos en el mismo lapso de 2022.

Según informó este viernes la compañía en el análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la diferencia en utilidad neta trimestre actual contra el anterior "se explica en parte por un mayor impuesto a la ganancia y por una menor generación de EBITDA, seguida de mayores gastos financieros netos, y un menor resultado en unidades de reajuste". Esto fue compensado en parte, dijo la firma, por el aumento en activos biológicos y mayores diferencias de cambio".

Mientras, sobre el menor resultado del trimestre actual contra el trimestre del año anterior, indicaron que "refleja principalmente una menor generación de EBITDA". Lo anterior, añadieron, fue parcialmente compensado por un menor impuesto a la ganancia, otros, diferencias de cambio y unidad de reajuste.

En tanto, el menor resultado acumulado se explica por un menor EBITDA. "Esto fue contrarrestado en parte por un menor gasto fue impuestos, así como un mayor resultado por unidades de reajuste", indicó la firma.

En el documento, se precisa que la compañía registró ventas consolidadas por US$ 1.996 millones durante el tercer trimestre, con una baja de 1% frente al segundo trimestre de 2023 y de 5% en comparación al tercer trimestre del año pasado.

En cuanto a las ventas acumuladas a septiembre de este año, la firma informó que crecieron 6%, reflejando mayores ventas en Softys con un 31% trimestre actual contra el mismo trimestre del año anterior (US$ 622 millones), por mayores volúmenes, junto a un alza del precio promedio en dólares.

En celulosa, las ventas dismuyeron (-US$ 439 millones) a causa de menores precios.