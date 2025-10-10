Exdueño de la Uniacc reestructura sus negocios y pone en venta terreno en Pudahuel por US$ 17,5 millones

El paño de 27,8 hectáreas se emplaza en el sector de El Noviciado, en las cercanías del aeropuerto internacional y Enea.

“Vendo por reestructuración del patrimonio; para hacer otras inversiones”.

De esta manera, el empresario Andrés Guiloff justificó la puesta en venta de un terreno de su propiedad en la comuna de Pudahuel.

El exdueño de la Universidad Uniacc -ingeniero civil industrial de la UC y doctor en Comunicación y Gestión Estratégica- sacó a la venta un paño de 27,8 hectáreas en el sector de El Noviciado, en las cercanías del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez y del centro logístico Enea.

En 2016, Guiloff vendió la Uniacc a la firma estadounidense Apollo Education Group, en una operación que implicó varios millones de dólares.

En enero de 2019, Apollo Group cedió la administración de la universidad a tres corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, conformadas por académicos de trayectoria en el medio de la educación superior privada del país.

Mientras, Guiloff puso parte importante de sus fichas en el negocio inmobiliario.

Como parte de esto, decidió desprenderse del mencionado terreno en Pudahuel, por el que pide US$ 17,5 millones.

Marcos Kaplún, director de Kayco International Group y que asesora el proceso, considera que este activo inmobiliario tendrá gran plusvalía en los próximos años, pues se ha planificado duplicar el tamaño del aeropuerto, construir una nueva radial vial que circundará el aro de la Av. Américo Vespucio; y, además, recordó que se ha planificado desarrollar una línea de metro hasta el terminal aéreo internacional con sus estaciones y ramales respectivos.

“Por este terreno en el Noviciado hay un grupo español y un grupo peruano interesado”, afirma Kaplún, quien asegura que el terreno está con un descuento especial del 30%. “Por eso salimos al mercado chileno”, dice el directivo, quien también destaca el interés que tendría una empresa de logística nacional.

Junto a esto, postuló que en esa zona de Santiago se estima que, en los próximos años, se establecerá una población estable y flotante de más de 200 mil personas, generándose un polo de actividades superior a varias ciudades y comunas de Chile.