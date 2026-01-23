Firma inmobiliaria Newmark suma a exgerente de Engel & Völkers como su nuevo socio en Chile

La compañía global de servicios inmobiliarios comerciales Newmark anunció la incorporación de un nuevo socio para sus operaciones en Chile: se trata del hasta hace poco gerente general de Engel & Völkers Commercial, Felipe Weil, quien se sumará a Aníbal Cortés y Christian Goldberger para reforzar la estructura de la firma.

Newmark desarrolla en Chile un modelo de operación que se basa en una plataforma local integrada a su red internacional, con foco en el segmento corporativo e institucional. La empresa participa en servicios de intermediación inmobiliaria, administración de activos y capital markets, con presencia en oficinas, industrial-logístico, retail y terrenos para desarrollo, “apoyada en capacidades de investigación de mercado y análisis de datos a nivel global”, destacan desde Newmark.