FNE propone nueve medidas para aumentar competencia en mercado de hospedaje y advierte falencias en regulación de plataformas

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó hoy jueves el informe preliminar de su estudio sobre el mercado del hospedaje, en el cual recomendó nueve medidas para aumentar la competencia en este sector e impulsar la actividad simplificando y modernizando su regulación.

Con esto, la entidad busca “remover barreras injustificadas y promover la formalización de las plataformas digitales y de los alojamientos no tradicionales que consisten en arriendos de corta estadía”.

Además, en el informe se recomendó al Fiscal Nacional Económico evaluar el inicio de una investigación por eventuales infracciones al Decreto Ley N°211 de 1973, relacionadas con la aplicación de cláusulas de nación más favorecida o paridad de precios en los contratos celebrados entre plataformas digitales de reservas de hospedajes y alojamientos turísticos.

Este documento preliminar, señaló la FNE, es el resultado de un trabajo que comenzó en marzo de 2022, que consistió en una revisión completa de la industria, abordando todos sus eslabones, pero con particular foco en el impacto que han tenido las plataformas digitales que juegan el rol de agencias de viaje online.

El estudio también analizó el comportamiento que han tenido los alojamientos de corto plazo que, según lo que dictó la entidad, usualmente corresponden a inmuebles con características residenciales que son ofertados por personas naturales o jurídicas, como consecuencia de un mayor uso de las agencias de viaje online.

Dicho análisis reveló falencias “importantes” en la regulación del sector, ya que este no integra adecuadamente a las plataformas digitales y a los alojamientos no tradicionales, los que han sido crecientemente más relevantes en la industria.

A juicio de la Fiscalía, esto afectaría la competencia entre los distintos alojamientos y no permitiría resolver problemas tales como las dificultades para fiscalizar el cumplimiento de la normativa tributaria o la falta de protección de los derechos de los consumidores.

Recomendaciones

Para contener este problema, la gran mayoría de las recomendaciones de la entidad apuntan a hacer más competitiva la regulación del mercado del hospedaje, “adaptándola a las nuevas condiciones de la industria, equilibrando las exigencias entre los diversos actores, e implementando una regulación más liviana en general, que promueva la entrada de nuevos competidores y facilite el desempeño de aquellos que ya participan en la industria”, señaló la FNE.

Asimismo, las medidas propuestas buscan mejorar el marco regulatorio en tres aspectos fundamentales: el reconocimiento de las plataformas digitales y alojamientos no tradicionales como actores en la industria; homologar la regulación de todos los tipos de hospedaje y facilitar el acceso al mercado.

“Proponemos una reforma que mejorará las condiciones competitivas del mercado del hospedaje, impulsando la actividad de los alojamientos turísticos a través de modificaciones en la regulación de la industria. Es imprescindible facilitar la entrada y formalización de alojamientos y plataformas digitales para promover que se amplíe la oferta y haya precios más competitivos, en beneficio de las personas y, al mismo tiempo, actualizar las regulaciones que rigen respecto de los alojamientos tradicionales para eliminar exigencias que no tienen sentido en el contexto actual del sector”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

Panorama tecnológico actual

La FNE detalló que el estudio analizó la sintonía del marco regulatorio vigente con el escenario tecnológico actual, donde existe una presencia relevante de plataformas digitales y alojamientos no tradicionales.

Además de las falencias ya descritas por la FNE, el análisis reveló que existen aspectos normativos que generan barreras a la entrada y a la formalización de los hospedajes, por ejemplo, las autorizaciones sanitarias que deben obtener estos, que podrían ser revisados con el fin de facilitar la incorporación de nuevos competidores y dinamizar el sector.

El trabajo realizado por la FNE también examinó la relevancia de cláusulas de nación más favorecida o paridad de precios contempladas en los contratos celebrados entre las plataformas digitales y los alojamientos, con el fin de que estos cobren precios iguales en todos los canales de comercialización online y en sus canales propios.

Por último, la Fiscalía indagó la potencial limitante a la competencia que pueden constituir las sugerencias de precios que realizan las plataformas a los hospedajes mediante algoritmos, detectando que este tipo de mecanismo es utilizado sólo en el segmento de los alojamientos no tradicionales, donde los anfitriones lo tuvieron activado para un 40% de las reservas en 2022.

Al respecto, se observó que, aunque son opcionales, las sugerencias inciden en los precios y que cuando el mecanismo estuvo activado, éstos fueron entre 3,8% y 4,4% más bajos que cuando no estaban activadas las sugerencias.

¿Qué está pasando en la industria?

De acuerdo con los antecedentes recabados por la FNE, en 2022 operaron en Chile cerca de 11.540 alojamientos tradicionales, incluyendo hoteles, hostales y cabañas, entre otros, que obtuvieron ingresos por US$ 2.815 millones.

Por su parte, en el segmento no tradicional, donde se sitúan los arriendos de corta estadía, más de 40 mil alojamientos tuvieron ventas que superaron los US$ 337 millones, y en cuanto a las plataformas digitales, la FNE constató que, en el mismo periodo, habrían operado en Chile más de 44, las que intermediaron reservas por más de US$ 1.456 millones, monto que implicó ingresos de más de US$ 216 millones para estos agentes económicos.

En su estudio, la Fiscalía también detectó que, previo a la pandemia de COVID-19, la intensidad competitiva de la industria mostraba un aumento sostenido y que los precios de los alojamientos habían disminuido constantemente entre 2015 y 2019.

Sin embargo, desde inicios de 2020, esta tendencia se revirtió alcanzando en 2022 precios 17% más altos que previo a la pandemia en los alojamientos tradicionales y 21% en los no tradicionales. Esto se tradujo en una pérdida de bienestar para los consumidores por más de US$ 350 millones en 2022, debido al pago de mayores precios.

En el mismo periodo se observó, además, una caída de aproximadamente 47% en el stock de alojamientos tradicionales correspondientes a pequeñas o microempresas y cercana a 50% en el stock de alojamientos no tradicionales, lo que explicaría en parte el alza en precios, de acuerdo con los análisis realizados por la entidad.

En cuanto a las plataformas digitales, el estudio constató que pueden subir precios o cobrar precios distintos a alojamientos similares, sin perder participación de mercado, lo que sugiere un nivel de competencia bajo entre algunos de estos operadores.

“El marco regulatorio actual del mercado del hospedaje presenta falencias considerables, porque no está diseñado para las condiciones actuales de la industria, lo cual se traduce en importantes pérdidas de bienestar para los consumidores”, advirtió la FNE.