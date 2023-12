Gerente general de Empresas Copec: "Ojalá podamos descartar nuevas aventuras constitucionales y reducir las incertezas"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una profunda reflexión sinceró el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, respecto al resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre que rechazó por segunda vez una propuesta de nueva Carta Magna.

Si bien no se había involucrado en el análisis sobre el proceso constitucional de forma directa, fue en la última edición de la revista corporativa de Empresas Copec donde, en su editorial denominada "Concebir las esperanzas", el ejecutivo hizo un balance del año y planteó en extenso su visión sobre lo sucedido y lo que viene.

"Una reflexión obligada es el silencio en las calles de Santiago la noche del domingo 17 de diciembre (...) Como en todos los procesos electorales, abundan las explicaciones, las interpretaciones por grupos etarios, de género y socioeconómicos", ilustró.

Sin embargo, advirtió que "la principal sensación que quedó es que nadie celebró. Probablemente, no hay razones para festejar si no hay avances en los temas que nos dividen, si hay dolores sociales a los que aún no logramos llevar soluciones, o si no vemos interés por lograr acuerdos, mirar más a largo plazo, ceder, priorizar, avanzar en las urgencias".

En su reflexión, fue enfático: "Pensamos que, si algo quedó claro nuevamente después de esa jornada, fue la indispensable y urgente necesidad de construir amplios acuerdos. Porque es imperativo el diálogo y el debate de buena fe para resolver las necesidades de Chile, las cuales, en los últimos años, se mantienen pendientes, con un país sumido en un escenario de incertidumbres y económicamente frágil".

A su juicio, "el país no resiste más la irrupción de agendas que no busquen el interés colectivo, desconociendo nuestra rica diversidad de miradas y sensibilidades". "Esperamos que estos procesos sirvan para comprender que, si no estamos de acuerdo en un objetivo común, simplemente, no avanzamos", indicó Navarro.

Y sentenció: "Ojalá podamos descartar nuevas aventuras constitucionales y reducir las incertezas para poner el foco de acción en los desafíos inmediatos, los cuales no son pocos. Es hora de avanzar a páginas más enriquecedoras en nuestra historia de país".

Llamado por el crecimiento

Navarro fundamentó sus dichos, argumentando que la economía se encamina a cerrar un año negativo y que este ejercicio será de crecimiento nulo, con una actividad que está prácticamente estancada, en medio de altas tasas de interés y un elevado desempleo.

"En una economía que no prospera y con el nivel de incertidumbre que hemos visto en los últimos años, se produce un clima muy desfavorable para apostar por nuevas iniciativas. Ya lo hemos dicho, en un mundo globalizado el capital es móvil y se adapta rápido a escenarios líquidos, buscando siempre entornos favorables para tomar riesgos", alertó.

En este sentido, recalcó que "resulta urgente que surjan señales que fomenten la actividad". El ejecutivo reafirmó que para el sector privado será muy importante el avance de la iniciativa que busca racionalizar la llamada “permisología”, reduciendo las trabas burocráticas y los tiempos que toma la tramitación de los distintos servicios para aprobar proyectos de inversión.

"Esto es clave para entregar mayores certezas a los inversionistas y, de esta forma, revertir los negativos datos que vimos este año, relacionados con el número de ingresos de proyectos de inversión, los más bajos en muchos años", enfatizó.

Navarro subió la alerta en su escrito, asegurando que "no hay más tiempo que perder. En 2023 las clasificadoras de riesgo redujeron la perspectiva de largo plazo del país desde 'estable' a 'negativa'. Chile arriesga perder su categoría internacional, precisamente, por el debilitamiento de los acuerdos en política".

Las otras crisis

Pero no se quedó solo en el escenario económico. Junto con recordar la crisis que enfrenta el país en materia de salud y seguridad, y el contexto internacional en que aseguró que la estabilidad se pondrá a prueba en un mundo donde más de la mitad de la población estará sujeta a procesos eleccionarios en los próximos 12 meses, instaló en su argumentación los resultados de la prueba internacional PISA 2022, con datos que reflejan -dijo- que "Chile tuvo al menos una década perdida en el ámbito de la educación y que se ubica aún por debajo del promedio de la OCDE".

"Este nulo avance es una señal alarmante de que el sistema escolar no está aportándole valor a nuestros niños. ¿Qué sentido de urgencia le estamos dando a esta situación? ¿Acaso se nos olvidó que el principal motor de desarrollo de un país es su educación?", lanzó.

"Un país inmovilizado no prospera"

A pesar de las "pocas cuentas alegres" que -dijo- deja este año, destacó que hubo espacios a destacar como las jornadas deportivas (aludiendo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos) y la histórica solidez institucional de Chile y sus políticas de largo plazo que han dado resultados como el control de la inflación.

Cuando justamente en 2024 la compañía cumplirá 90 años, Navarro puntualizó que, más allá de coyunturas temporales, "hemos podido superar crisis de distinta índole: políticas, sociales, económicas o naturales, entre otras, gracias a una mirada de los negocios de largo plazo". Pero, al mismo tiempo, reconoció: "Nos preocupa el futuro, porque un país inmovilizado no prospera".

De todas formas, Navarro aseguró que tienen completa disposición para seguir invirtiendo y aportar al crecimiento de Chile, apostando al "largo horizonte para construir, desde nuestro rol, un mejor país. En medio de las dificultades, siempre debemos encontrar la fuerza para enfrentar distintos desafíos. Esperamos, entonces, que el próximo año podamos ir superando estos escenarios. Que impulsemos las confianzas, algo tan necesario para la creación de valor", sentenció.

"Que este 2024, se dé paso al bienestar en cada hogar en nuestro querido país y, como lo leí recientemente, que seamos capaces de darle a Chile una narrativa de futuro que permita concebir las esperanzas", señaló.

Para el gerente general de Empresas Copec, el país debe reconstruir un clima de mayores acuerdos y de voluntad por el diálogo. "Los chilenos queremos que las diferencias se resuelvan en pos de la prosperidad de todos. Necesitamos grandes consensos sobre la base de diagnósticos técnicamente rigurosos en torno a reformas que, de no resolverse, solo seguirán alimentando incertidumbres, como la tributaria y previsional", dijo.

Y añadió que "Chile no se puede dar el lujo de seguir extendiendo este tipo de conversaciones, las cuales han sido un factor de ruido permanente durante los últimos 10 años. Esta década no puede continuar de la misma forma".

Asimismo, sostuvo que en 2024 "será clave poner el mayor esfuerzo por recuperar el extraviado liderazgo, profundizando y consolidando avances relevantes, como el aumento de la ponderación de la generación renovable en nuestra matriz energética, pero, además, dándole un marco normativo que haga sostenible en el largo plazo el desarrollo de industrias como el litio y el hidrógeno verde, ambas indispensables para descarbonizar la economía".