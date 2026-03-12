“Hay una oportunidad” y “acuerdos”: el tono que marcó la reacción del mundo empresarial ante debut de autoridades

Representantes de distintos rubros expresaron -en Valparaíso y Santiago- su interés de diálogo con el nuevo Gobierno para aportar.

Un positivo ánimo se extendió este miércoles en el mundo empresarial, según reflejaron las reacciones que se sucedieron durante la jornada marcada por el cambio de mando presidencial. “Oportunidad” fue quizás una de las palabras que más se repitió.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró el compromiso de impulsar la inversión, el empleo, especialmente en los sectores más rezagados; y destacó el espacio para “avanzar con acuerdos amplios que le permitan al país volver a crecer como hace 20-30 años”.

Ahora, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, corresponde “concretar muchas cosas que conversamos antes”.

“Hay que hacer cirugía en algunas cosas, hacer algunos cambios probablemente, pero las autoridades tienen perfectamente clara la agenda, nosotros también. Y lo que hemos hecho de todas maneras es ponernos a disposición de ellos para hacer todo el trabajo que sea necesario hacer”, explicó.

Coincidió en su mirada el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, quien reconoció que esperan que haya mucho diálogo. “Espero de esta nueva administración también que la ideología que quede establecida sea la del crecimiento (...) También la seguridad, sin duda”, señaló.

En esa línea, puntualizó que un desafío importante es “avanzar con nuestra política nacional contra el comercio ilícito”.

A través de un comunicado, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, afirmó que miran con “esperanza” el inicio del Gobierno. “Chile necesita una etapa de diálogo y recuperar la política de los acuerdos. Para lograrlo, será clave un Parlamento y una oposición que estén a la altura de los desafíos”.

Entre las prioridades del sector, apuntó “mejorar la seguridad rural, avanzar en infraestructura hídrica, abrir nuevos mercados internacionales, impulsar financiamiento para la reconversión agrícola y reforzar el control fronterizo para evitar el contrabando que afecta a nuestro sector”.

En ese sentido, Walker indicó que en materia de seguridad el país no requiere más legislación, sino “que se aplique con firmeza el Estado de Derecho”.

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, destacó que este inicio lo ven como una oportunidad de abrir una nueva etapa para fortalecer el desarrollo del sector que hoy está en un momento que calificó como clave. “En un contexto en que Chile necesita recuperar dinamismo económico, atraer inversión y generar más oportunidades laborales, el turismo puede cumplir un papel especialmente relevante. Es una industria intensiva en empleo, exportadora de servicios y con un enorme potencial para contribuir al crecimiento y al desarrollo territorial del país”, dijo.

Las industrias

El presidente de Asimet, Fernando García, calificó el inicio de la nueva administración como una “oportunidad para recuperar el dinamismo industrial”.

“Chile necesita retomar una senda de crecimiento más robusta y generar condiciones estables para que la inversión productiva vuelva a expandirse. Para ello es indispensable mejorar la competitividad y fortalecer sectores estratégicos para el desarrollo del país”, señaló.

A su turno, el timonel de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, dijo que para impulsar el sector “proponemos una modernización integral de la evaluación ambiental y de los permisos sectoriales, incorporando un modelo de permisología inteligente que contemple ventanilla única digital efectiva, tramitación paralela de autorizaciones, plazos administrativos exigibles y trazabilidad técnica obligatoria”.

El recién asumido presidente de SalmonChile, Patricio Melero, dijo esperar que el nuevo Gobierno le entregue certezas jurídicas y claridad regulatoria al sector. “Chile no puede darse el lujo de tener estancado a un sector que representa el 2,1% del PIB y genera 86 mil empleos directos e indirectos en el sur austral”, planteó.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, agregó que consolidar a Chile como una potencia alimentaria con proyección global, tal como lo dijo el Presidente Kast, es el desafío que siempre han compartido.

Transporte y salud

Para el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, uno de los temas centrales es la seguridad. Por lo mismo, esperan que el nuevo Gobierno, acordé con los anuncios de la campaña electoral, “impulse todas las medidas necesarias, tanto administrativas, como de política pública, y también a nivel legislativo en el Congreso” para garantizarla.

Otro desafío clave, precisó, es avanzar en la tramitación de la Ley de Modernización del Transporte de Carga, así como lograr mejoras en rutas y accesos portuarios e implementar una gobernanza moderna que permita al sector desplegar todo su potencial.

El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, Vocería de Eduardo del Solar, dijo que espera que la gestión del nuevo gobierno en materia sanitaria tenga como eje central el resguardo, bienestar y seguridad de los pacientes.

En su opinión, hoy en Chile existen principalmente dos listas de espera en salud: la primera es la extensa e interminable para la atención de pacientes; pero también existe una segunda, menos visible “pero de la misma gravedad , que es la lista de espera regulatoria, originada principalmente por el mal manejo del Instituto de Salud Pública (ISP), donde se acumulan retrasos en registros sanitarios, autorizaciones y distintos trámites que son fundamentales para que los medicamentos, anestesias y productos que requieren regulación estén disponibles oportunamente para los pacientes”.