Hotel The Ritz-Carlton inicia obras de remodelación de sus espacios principales

Incluyen intervenciones en el restaurante, lobby y recepción, en un contexto en que, según la compañía, ya superó los niveles de ocupación previos a la pandemia.

The Ritz-Carlton, hotel ubicado en el barrio El Golf, está ejecutando un plan de remodelaciones por US$ 1 millón.

Las obras ya partieron por el restaurante Estró Santiago -ubicado en el hotel-, en diciembre, y tienen como fecha de término abril. El proyecto contempla una renovación completa de ese recinto, tanto en la parte estética como en la estructural.

El área gastronómica -que incluye banquetes y restaurante- representa entre un 25% y un 30% de los ingresos totales del hotel, detalló el gerente general, Víctor Parada.

Posteriormente, en junio, pretenden iniciar la renovación del lobby y la recepción, con un plazo de término estimado de tres meses. De acuerdo con lo explicado por el ejecutivo, las habitaciones en esta etapa no serán intervenidas.

La inversión se da en un contexto de recuperación del negocio. El gerente general afirmó que esto empezó a evidenciarse con claridad desde “el año pasado, ya el primer trimestre empezamos a compararnos con números prepandemia”, afirmó.

Durante 2025, el hotel registró una ocupación superior al 70% y una tarifa promedio cercana a los $ 300 mil. “Hoy estamos mejor que prepandemia. El año pasado tuvimos meses récord en ocupación y tarifas”, señaló Parada .

El gerente general explicó que la recuperación específicamente del Ritz no se ha dado principalmente por mayor ocupación, sino que el “crecimiento se ha dado más en tarifa”.

Actualmente, la operación combina tres tipos de clientes: grupos corporativos, corporativo individual y turismo, con una participación relevante del mercado local, especialmente en fines de semana. Antes de la pandemia, la ocupación de fin de semana estaba entre 20% y 30%, y actualmente se ubica en torno a 60% todos los fines de semana.