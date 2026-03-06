Hotel The Ritz-Carlton inicia obras de remodelación de sus espacios principales
Incluyen intervenciones en el restaurante, lobby y recepción, en un contexto en que, según la compañía, ya superó los niveles de ocupación previos a la pandemia.
Noticias destacadas
The Ritz-Carlton, hotel ubicado en el barrio El Golf, está ejecutando un plan de remodelaciones por US$ 1 millón.
Las obras ya partieron por el restaurante Estró Santiago -ubicado en el hotel-, en diciembre, y tienen como fecha de término abril. El proyecto contempla una renovación completa de ese recinto, tanto en la parte estética como en la estructural.
El área gastronómica -que incluye banquetes y restaurante- representa entre un 25% y un 30% de los ingresos totales del hotel, detalló el gerente general, Víctor Parada.
Posteriormente, en junio, pretenden iniciar la renovación del lobby y la recepción, con un plazo de término estimado de tres meses. De acuerdo con lo explicado por el ejecutivo, las habitaciones en esta etapa no serán intervenidas.
La inversión se da en un contexto de recuperación del negocio. El gerente general afirmó que esto empezó a evidenciarse con claridad desde “el año pasado, ya el primer trimestre empezamos a compararnos con números prepandemia”, afirmó.
Durante 2025, el hotel registró una ocupación superior al 70% y una tarifa promedio cercana a los $ 300 mil. “Hoy estamos mejor que prepandemia. El año pasado tuvimos meses récord en ocupación y tarifas”, señaló Parada .
El gerente general explicó que la recuperación específicamente del Ritz no se ha dado principalmente por mayor ocupación, sino que el “crecimiento se ha dado más en tarifa”.
Actualmente, la operación combina tres tipos de clientes: grupos corporativos, corporativo individual y turismo, con una participación relevante del mercado local, especialmente en fines de semana. Antes de la pandemia, la ocupación de fin de semana estaba entre 20% y 30%, y actualmente se ubica en torno a 60% todos los fines de semana.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete