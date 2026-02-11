Iberia aumentará en 7,6% su capacidad para trasladar pasajeros de América Latina al verano europeo
En específico, durante los meses de junio, julio y agosto la línea aérea alcanzará más de tres millones de plazas entre ambos continentes.
Iberia ya se está preparando para un verano de cifras récord en sus vuelos. Para esto, la aerolínea de origen hispano incrementó de forma significativa su capacidad para conectar América Latina con Europa.
En específico, durante los meses de junio, julio y agosto la línea aérea alcanzará las 3.354.159 plazas, lo que supone un crecimiento del 7,6 % respecto a la temporada estival anterior.
Así, con este incremento, América Latina y Europa estarán unidos cada semana con hasta 366 vuelos. En concreto, de acuerdo a la aerolínea, este aumento de plazas se concentra en mercados clave, como Chile, Argentina, México, Brasil, entre otros.
En el caso de la conexión entre Santiago de Chile y Madrid tendrá casi 240.000 asientos entre ambas ciudades, un 7% más que en la misma temporada del año anterior.
En el caso de la ruta con Buenos Aires, Iberia ofertará 456.000 plazas, un 12% más que el verano pasado, consolidando a la capital argentina como el destino con mayor número de frecuencias de la aerolínea en América Latina.
México también registrará un alza de capacidad gracias a la apertura de una nueva ruta en el país. A partir del 2 de junio, Iberia comenzará a operar vuelos directos entre Madrid y Monterrey, lo que se traduce en 36.288 plazas durante la temporada de verano.
Y en Brasil, con la reciente incorporación de las rutas a Recife y Fortaleza, junto con el refuerzo de la operativa en Río de Janeiro, permitirá ofrecer cerca de 400.000 plazas, un 15 % más que en el verano anterior.
