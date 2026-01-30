Iberia y Latam reeditan su alianza con una jugada clave: fidelización
La alianza permitirá que los socios de Latam Pass e Iberia Club accedan a beneficios recíprocos según su categoría, tanto en Sudamérica como en Europa.
Vuelven las viejas alianzas en la industria aérea. En un escenario de presión sobre los márgenes, redes de rutas cada vez más complementarias y pasajeros que exigen continuidad en la experiencia, las aerolíneas están retomando con fuerza una estrategia conocida: profundizar acuerdos comerciales y de fidelización más allá de sus propias operaciones.
En ese contexto, Latam Airlines dio un paso relevante al integrar beneficios entre su programa Latam Pass e Iberia Club, inaugurando lo que la compañía denomina Latam Pass Global Experience. El objetivo es ofrecer una experiencia más consistente y fluida para los pasajeros que combinan vuelos entre distintas aerolíneas, sin que el viaje se fragmente en el camino.
“Ninguna línea aérea, por grande que sea, puede cubrir el mundo. Muchos de nuestros pasajeros necesitan llegar a más ciudades de las que operamos directamente, y desde su mirada la experiencia no debería romperse en el camino”, señaló el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo en LinkedIn al explicar la lógica detrás de la iniciativa.
La alianza permitirá que los socios de Latam Pass e Iberia Club accedan a beneficios recíprocos según su categoría, tanto en Sudamérica como en Europa. Entre ellos, acumulación de millas o avios, prioridad durante el viaje, acceso a lounges, selección de asientos y equipaje adicional, incluso cuando los vuelos se realicen en aerolíneas asociadas.
Desde la compañía subrayan que se trata de un cambio estructural en la forma de entender la fidelización. “Estamos avanzando hacia una experiencia global, consistente y de alto valor, incluso cuando nuestros clientes vuelan con aerolíneas asociadas”, agregó Alvo.
Más allá del anuncio puntual, el movimiento revela una señal estratégica clara: la fidelización vuelve a posicionarse como un activo competitivo clave en una industria donde el crecimiento orgánico tiene límites y el valor del pasajero frecuente cobra un peso creciente.
El acuerdo con Iberia marca el primer paso concreto de esta nueva etapa. Desde Latam adelantaron que durante 2026 se anunciarán nuevas alianzas, con el objetivo de ampliar aún más esta experiencia global para los más de 54 millones de socios de Latam Pass.
En tiempos de ajustes y eficiencia, las alianzas -una vieja fórmula del sector- vuelven a ocupar un lugar central en la estrategia de las grandes aerolíneas
