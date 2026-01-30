Click acá para ir directamente al contenido
Iberia y Latam reeditan su alianza con una jugada clave: fidelización

La alianza permitirá que los socios de Latam Pass e Iberia Club accedan a beneficios recíprocos según su categoría, tanto en Sudamérica como en Europa.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 13:49 hrs.

