Sofofa realiza la primera gran remodelación de sus oficinas en más de 30 años
La iniciativa busca dar forma oficinas más modernas, con espacios abiertos, colaborativos y con integración creciente de tecnología, en una de las ubicaciones más cotizadas en todo Santiago.
Noticias destacadas
La mayor remodelación de sus oficinas en los más de 30 años en el Edificio de las Industrias inició la Sofofa este mes.
Los trabajos en los tres primeros pisos que ocupa el gremio fabril se desarrollarán hasta abril, y están cargo del estudio Mussa arquitectos -encabezado por Lorena Mussa y Eduardo Farias- el mismo que desarrolló las nuevas oficinas corporativas de Santander, las instalaciones de Mercado Libre en la Torre Costanera Center y el edificio corporativo de EY en el barrio El Golf. Las obras las realiza la Constructora Bascuñán.
La iniciativa busca dar forma oficinas más modernas, con espacios abiertos, colaborativos y con integración creciente de tecnología. “Ubicado en una de las esquinas más cotizadas de Santiago, las nuevas oficinas se proyectarán como un punto de encuentro para consejeros, socios y el público general”, afirman desde Sofofa.
Un elemento estratégico del proyecto es su cercanía a la futura estación de Metro Isidora Goyenechea, que se transformará en un nodo clave de conexión de las Líneas 6 y 7. Con apertura prevista para 2028, reforzaría la posición del edificio como un punto neurálgico en uno de los principales barrios de oficinas de la capital.
