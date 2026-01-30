Click acá para ir directamente al contenido

Déficit fiscal en 2025 supera lo estimado, se desploman los ingresos tributarios y Hacienda anuncia recorte de gasto por US$ 800 millones este año
Inicio Señal DF Datos de sobremesa
Datos de sobremesa

Sofofa realiza la primera gran remodelación de sus oficinas en más de 30 años

La iniciativa busca dar forma oficinas más modernas, con espacios abiertos, colaborativos y con integración creciente de tecnología, en una de las ubicaciones más cotizadas en todo Santiago.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 13:56 hrs.

Sofofa Inmobiliario
<p>Sofofa realiza la primera gran remodelación de sus oficinas en más de 30 años</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Señal DF

Las 5 acciones que repartirán más dividendo en 2026
5
Economía y Política

Economistas alertan efecto demográfico sobre el financiamiento de la PGU y la sostenibilidad del seguro social
6
Regiones

Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar icónico Mercado del Mar de Coquimbo
7
Regiones

"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no se paralizará por temas ambientales ni arqueológicos
8
Empresas

Exgerente de Cencosud aterrizará en Grupo Patio para liderar área inmobiliaria
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete