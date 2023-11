Ingresos de Elecmetal crecen 2,2% impulsados por negocio metalúrgico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

ME Elecmetal -uno de los principales productores y comercializadores mundiales de piezas de desgaste de aceros especiales, medios de molienda y otros productos para la minería- obtuvo ingresos por ventas consolidados de $ 861.007 millones en los primeros nueve meses del año, cifra 2,2% superior a la anotada en igual lapso de 2022.

Este incremento registrado por la compañía -relacionada a Grupo DF- obedece al aumento de 9,6% en las ventas del rubro metalúrgico a $ 607.103 millones, compensadas en parte por menores ingresos en los negocios de envases de vidrio y vitivinícola.

Además del negocio individual propio de Elecmetal, el área metalúrgica de la compañía incluye las filiales Fundición Talleres, ME Global (USA) y ME Elecmetal (China) y la comercialización de productos fabricados por ME Long Teng, ESCO Elecmetal, así como por terceros bajo sus especificaciones en unos 40 países. “La ganancia por actividades operacionales del negocio metalúrgico fue de $57.751 millones, que se compara con los $39.639 millones a igual fecha del año anterior. El avance se explica principalmente por mayores volúmenes de venta y una recuperación de márgenes principalmente en las piezas de desgaste, compensando una caída en los medios de molienda e importantes alzas de costos, según indicó la firma en su análisis razonado.

El resultado consolidado a septiembre totalizó ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 35.402 millones, cifra que se compara con los $36.326 millones registrados a igual mes del ejercicio 2022.