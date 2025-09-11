Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Jaime Munita, CEO de Grupo Patio: “Tenemos pensado explorar el mercado en Portugal, pero una vez que nuestro primer ciclo de desarrollo esté más maduro"

El grupo, a través de Alerce Iberian Properties, quiere convertirse en un inversionista y promotor de referencia en el mercado español, al cual le asigna una relevancia estratégica.

Por: Sandra Burgos, desde Madrid, España

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 09:37 hrs.

Sandra Burgos Chile Day
<p>Jaime Munita, CEO de Grupo Patio: “Tenemos pensado explorar el mercado en Portugal, pero una vez que nuestro primer ciclo de desarrollo esté más maduro"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
2
Economía y Política

Salario mínimo, 40 horas y automatización: el Banco Central ratifica el negativo impacto sobre el empleo del aumento reciente de los costos laborales
3
Economía y Política

Alta tensión marca el primer debate con todos los candidatos a La Moneda y se intensifica cruce Kast-Jara
4
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
5
Empresas

Antiguos controladores de Cruz Blanca se suman a los interesados en venta de Banmédica
6
Empresas

Filial de Sigdo Koppers apuesta al auge minero: invertirá US$ 200 millones y se enfocará en Chile y Perú
7
Economía y Política

Costa se suma a alertas por impacto de costos en mercado laboral y valora que el crecimiento "hoy esté siendo parte relevante de la discusión"
8
Empresas

Joaquín Cruz, gerente general de Abastible: “En España y Portugal nos ha ido mejor de lo esperado, es casi el 25% del Ebitda”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete