La crisis del cacao se agrava y Ghana va a perder el acceso a un préstamo bancario

Ghana, país de África occidental, está a punto de perder el acceso a un mecanismo de financiamiento clave, ya que la crisis de su cosecha de cacao le ha dejado sin suficientes granos para asegurar los fondos.

Es la última señal de las consecuencias del clima extremo y las enfermedades que han afectado a la producción de cacao tanto en Ghana como en la vecina Costa de Marfil, el mayor productor. Este año, los futuros del cacao en Nueva York se han más que duplicado hasta alcanzar niveles récord por encima de los US$ 9.000 la tonelada.

Según el Gobernador del Banco de Ghana, Ernest Addison, el país está recurriendo a los comerciantes para cubrir el déficit de financiamiento. La Junta del Cacao de Ghana, el regulador del sector conocido como Cocobod, depende de la financiación extranjera para pagar a los productores de cacao por sus granos.

"El segundo tramo del préstamo para el cacao está siendo reunido por un consorcio de compradores de cacao", declaró Addison a la prensa en Accra el lunes.

Ghana, segundo productor mundial de cacao, obtuvo a finales del año pasado un préstamo de US$ 800 millones de un grupo de ocho bancos, liderados por Cooperatieve Rabobank UA. Cocobod no dispone de suficientes granos para hacer frente a la segunda y última disposición de US$ 200 millones de la línea de crédito respaldada por materias primas, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.

El cacao ya cuesta más que el cobre: precio del grano supera por primera vez los US$ 9 mil

Según Fiifi Boafo, portavoz de Cocobod, no es "prudente" recurrir a una nueva disposición de fondos. "La dirección ha decidido evitar un sobreesfuerzo en el reembolso", dijo.

Los problemas de financiación de Ghana llegan cuando la cosecha de cacao para 2023/24 parece que se situará entre 422.500 y 425.000 toneladas, la mitad de las previsiones iniciales del país, según fuentes conocedoras del asunto. Sin los pagos de Cocobod, los agricultores no podrán permitirse los semilleros, productos químicos y fertilizantes esenciales para una cosecha sana.

Cocobod, que anteriormente ha obtenido préstamos de inversionistas a mejores tasas que el gobierno, normalmente realiza una gira de inversores entre junio y julio de cada año y firma el crédito sindicado en septiembre, antes de que empiece la nueva cosecha en octubre. El año pasado, las conversaciones se complicaron debido a la reestructuración de la deuda del país de África Occidental.

Como consecuencia, no firmó un acuerdo de préstamo hasta diciembre y a un tipo de interés récord del 8%. Inicialmente estaba previsto que accediera al tramo final en enero.

Standard Chartered Plc y Societe Generale SA figuraban entre los demás bancos participantes en el préstamo sindicado.