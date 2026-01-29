La exsubsecretaria de Pesca que podría volver a la cartera: Alicia Gallardo es la favorita para el cargo

Alicia Gallardo, exsubsecretaria de Pesca y presidenta de la Comisión de Estándares Sanitarios para Animales Acuáticos de la OMSA.

Dirigió la entidad en Piñera II y hoy ocupa cargos internacionales, liderando una comisión de la OMSA y como consultora de la FAO.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) podría ver a una vieja conocida volver a tomar el mando de la institución. Se trata de la única mujer que ha dirigido la cartera: Alicia Gallardo Lagno, que ocupó esa posición entre enero de 2021 y marzo de 2022, en el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera.

No está cerrado por ahora, vale decir, pero su nombre corre con ventaja y es el favorito para asumir en Subpesca, organismo dependiente del Ministerio de Economía, que será comandado por Daniel Mas.

El futuro biministro -cabe recordar que, tras la caída en el nombramiento de Santiago Montt en Minería, Mas también asumirá esa cartera- ha sido particularmente hermético en la conformación de su equipo y, de hecho, ha procurado no sostener algunas reuniones en “La Moneda chica” para evitar que se conozcan los nombres.

Además, cuentan conocedores, sigue entrevistando candidatos para los distintos cargos que quedarán en los distintos servicios de los ministerios que liderará, por lo que los nombres jamás podrán darse por cerrados hasta que se haga el anuncio oficial.

Sus especialidades son la bioseguridad en la producción acuícola, sanidad de animales acuáticos y la prevención y control de enfermedades.

Con todo, lo que sí se puede señalar es que en el caso de Subpesca, hoy por hoy, Gallardo es la principal candidata.

Más allá de su etapa anterior en la cartera, la médico veterinaria de la Universidad de Chile destaca por una vasta trayectoria de más de 20 años en el servicio público.

De hecho, previo a ser designada en Subpesca, fue directora nacional de Sernapesca, donde lideró el proceso de modernización del organismo y el control del virus ISA en los centros de cultivo de salmón, además de aplicar una estrategia nacional e internacional en contra de la pesca ilegal.

Madre de tres hijos, ha convertido su currículum en uno que hoy tiene ribetes internacionales: es consultora de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; es asesora senior del Centro para la Gestión de Antimicrobianos en la Acuicultura (CASA, por sus siglas en inglés); y presidenta de la Comisión de Estándares Sanitarios para Animales Acuáticos de la Organización Mundial para Salud Animal (OMSA).

Sus especialidades, como salta a la vista, son la bioseguridad en la producción acuícola, la sanidad de los animales acuáticos y la prevención, control y erradicación de enfermedades.

La Subpesca que recibirá estará marcado por un nuevo escenario en el mundo pesquero luego de la Ley de fraccionamiento que redistribuyó las cuotas pesqueras y, por el lado acuícola, una industria salmonera deseosa de destrabar relocalizaciones y otras regulaciones para volver a crecer.