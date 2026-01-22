Las firmas de capital privado que financian a las películas nominadas al Óscar 2026

A semanas de la realización del evento, fondos como Domain Capital, Stripes e IPR.VC, aparecen como cofinanciadores y dueños de distribuidoras a cargo de la producción de éxitos de taquilla.

La temporada de galardones entra en su recta final con la cita mayor de Hollywood: la edición 99°de los premios Óscar. Pero este año, además de los estudios tradicionales, los fondos de capital privado -que han ido ganando terreno en la industria del entretenimiento- también están siguiendo de cerca el desempeño de los éxitos de taquilla.

En la próxima edición de los premios, prevista para el 15 de marzo, las firmas de private equity se vislumbran como financiador directo, socio estratégico o dueños de distribuidoras independientes, que lograron posicionar títulos en la categoría de mejor película.

Domain Capital

Una de las grandes apuestas de este año es Sinners. La cinta dirigida por Ryan Coogler ya ha recaudado más de US$ 364 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas de terror originales más taquilleras de la historia del cine y, además, bajo un nuevo modelo de negocio que se asoma en la industria: el co financiamiento.

El thriller fue distribuido por Warner Bros, pero el mérito es compartido. Domain Capital, la firma enfocada en la propiedad intelectual y contenidos, co-financió la producción, con lo que la cinta obtuvo un alto presupuesto frente a otros títulos del género, de US$ 90 millones.

El drama histórico One Battle After Another, otra de las aspirantes a mejor película, también recibió capital de Domain Capital, con participación de Warner Bros que, además, se encargó de su distribución.

La firma enfocada en la propiedad intelectual se repite en otros éxitos de taquilla -como Barbie- y va por más. ¿La razón? En febrero de 2025 el fondo cerró un acuerdo con Paramount para cofinanciar 30 largometrajes.

Entre los próximos títulos anunciados en el acuerdo se incluyen el thriller de acción Novocaine , protagonizado por Jack Quaid; la película animada Los Pitufos, dirigida por Rihanna ; el remake de Liam Neeson, La pistola desnuda; y The Running Man, dirigida por Edgar Wright. Domain también colaboró ​​previamente con Paramount en Gladiator II, de Ridley Scott y en Sonic the Hedgehog 3.

Stripes, IPR.VC y 30West

Las productoras independientes también han sabido capitalizar la entrada de las compañías de private equity en la industria. La película dirigida por Josh Safdie y distribuida por A24, Marty Supreme, recibió financiamiento por cerca de US$ 70 millones de Stripes, la firma capital de crecimiento independiente que invierte en empresas de consumo y software. La cinta ya ha recaudado más de US$ 95 millones.

IPR.VC, el fondo europeo que opera bajo un esquema de slate financing, un modelo que agrupa varios proyectos para atraer una inversión conjunta, también están entre los aportantes de Marty Supreme.

El estudio independiente A24, que durante los últimos años ha distribuido películas exitosas y galardonadas, como Moonlight, Everything Everywhere All at Once o Lady Bird, atrajo una inyección de capital de cerca de US$ 225 millones de inversionistas privados. Entre los aportantes estuvo Stripes y el también gestor de fondos, Neuberger Berman.

En una dinámica similar de financiamiento se produjeron las cintas también nominadas al Óscar, Sentimental Value y The Secret Agent. Ambos largometrajes son de Neon, empresa cinematográfica estadounidense que en el pasado estuvo a cargo de producir títulos como I Tonya, Border y Parasites.

A su vez, Neon es controlada por la firma de inversión 30 West, especializada en medios y entretenimiento. Su modelo combina adquisiciones selectivas en festivales con una fuerte apuesta en posicionamiento durante la temporada de premios.

Tanto Sentimental Value como The Secret Agent han recaudado US$ 4.300 millones y US$ 7.800 millones, respectivamente.

Factor Wall Street

Detrás del auge del capital privado en Hollywood aparecen nombres clásicos de Wall Street: Blackstone, por ejemplo, entró con fuerza al negocio del contenido a través de Candle Media, la plataforma creada por los exDisney, Kevin Mayer y Tom Staggs. Con su respaldo, Candle compró en 2021 Hello Sunshine, de Reese Witherspoon, por cerca de US$ 900 millones, y luego reforzó su apuesta por catálogos “monetizables” con la adquisición de Moonbug Entertainment por alrededor de US$ 3.000l millones.

A su alrededor también hay otros actores del ecosistema de capital privado, como KKR, que en 2022 lideró una ronda de inversión de US$ 400 millones en Skydance Media (junto a RedBird y Tencent), mientras fondos como Shamrock y Domain Capital se han consolidado como financistas recurrentes. Incluso Carlyle ha entrado vía crédito privado, con préstamos respaldados para producciones.