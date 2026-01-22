En la carrera por Mejor Película este año compiten 10 títulos: “Bugonia” (Focus Features), “F1” (Apple), “Frankenstein” (Netflix), “Hamnet” (Focus Features), “Marty Supreme” (A24), “One Battle After Another” (Warner Bros), “The Secret Agent” (Neon), “Sentimental Value” (Neon), “Sinners” (Warner Bros) y “Train Dreams” (Netflix).
Industria
Las firmas de capital privado que financian a las películas nominadas al Óscar 2026
A semanas de la realización del evento, fondos como Domain Capital, Stripes e IPR.VC, aparecen como cofinanciadores y dueños de distribuidoras a cargo de la producción de éxitos de taquilla.
Noticias destacadas
La temporada de galardones entra en su recta final con la cita mayor de Hollywood: la edición 99°de los premios Óscar. Pero este año, además de los estudios tradicionales, los fondos de capital privado -que han ido ganando terreno en la industria del entretenimiento- también están siguiendo de cerca el desempeño de los éxitos de taquilla.
En la próxima edición de los premios, prevista para el 15 de marzo, las firmas de private equity se vislumbran como financiador directo, socio estratégico o dueños de distribuidoras independientes, que lograron posicionar títulos en la categoría de mejor película.
Domain Capital
Una de las grandes apuestas de este año es Sinners. La cinta dirigida por Ryan Coogler ya ha recaudado más de US$ 364 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas de terror originales más taquilleras de la historia del cine y, además, bajo un nuevo modelo de negocio que se asoma en la industria: el co financiamiento.
El thriller fue distribuido por Warner Bros, pero el mérito es compartido. Domain Capital, la firma enfocada en la propiedad intelectual y contenidos, co-financió la producción, con lo que la cinta obtuvo un alto presupuesto frente a otros títulos del género, de US$ 90 millones.
El drama histórico One Battle After Another, otra de las aspirantes a mejor película, también recibió capital de Domain Capital, con participación de Warner Bros que, además, se encargó de su distribución.
La firma enfocada en la propiedad intelectual se repite en otros éxitos de taquilla -como Barbie- y va por más. ¿La razón? En febrero de 2025 el fondo cerró un acuerdo con Paramount para cofinanciar 30 largometrajes.
Entre los próximos títulos anunciados en el acuerdo se incluyen el thriller de acción Novocaine , protagonizado por Jack Quaid; la película animada Los Pitufos, dirigida por Rihanna ; el remake de Liam Neeson, La pistola desnuda; y The Running Man, dirigida por Edgar Wright. Domain también colaboró previamente con Paramount en Gladiator II, de Ridley Scott y en Sonic the Hedgehog 3.
Stripes, IPR.VC y 30West
Las productoras independientes también han sabido capitalizar la entrada de las compañías de private equity en la industria. La película dirigida por Josh Safdie y distribuida por A24, Marty Supreme, recibió financiamiento por cerca de US$ 70 millones de Stripes, la firma capital de crecimiento independiente que invierte en empresas de consumo y software. La cinta ya ha recaudado más de US$ 95 millones.
IPR.VC, el fondo europeo que opera bajo un esquema de slate financing, un modelo que agrupa varios proyectos para atraer una inversión conjunta, también están entre los aportantes de Marty Supreme.
El estudio independiente A24, que durante los últimos años ha distribuido películas exitosas y galardonadas, como Moonlight, Everything Everywhere All at Once o Lady Bird, atrajo una inyección de capital de cerca de US$ 225 millones de inversionistas privados. Entre los aportantes estuvo Stripes y el también gestor de fondos, Neuberger Berman.
En una dinámica similar de financiamiento se produjeron las cintas también nominadas al Óscar, Sentimental Value y The Secret Agent. Ambos largometrajes son de Neon, empresa cinematográfica estadounidense que en el pasado estuvo a cargo de producir títulos como I Tonya, Border y Parasites.
A su vez, Neon es controlada por la firma de inversión 30 West, especializada en medios y entretenimiento. Su modelo combina adquisiciones selectivas en festivales con una fuerte apuesta en posicionamiento durante la temporada de premios.
Tanto Sentimental Value como The Secret Agent han recaudado US$ 4.300 millones y US$ 7.800 millones, respectivamente.
Factor Wall Street
Detrás del auge del capital privado en Hollywood aparecen nombres clásicos de Wall Street: Blackstone, por ejemplo, entró con fuerza al negocio del contenido a través de Candle Media, la plataforma creada por los exDisney, Kevin Mayer y Tom Staggs. Con su respaldo, Candle compró en 2021 Hello Sunshine, de Reese Witherspoon, por cerca de US$ 900 millones, y luego reforzó su apuesta por catálogos “monetizables” con la adquisición de Moonbug Entertainment por alrededor de US$ 3.000l millones.
A su alrededor también hay otros actores del ecosistema de capital privado, como KKR, que en 2022 lideró una ronda de inversión de US$ 400 millones en Skydance Media (junto a RedBird y Tencent), mientras fondos como Shamrock y Domain Capital se han consolidado como financistas recurrentes. Incluso Carlyle ha entrado vía crédito privado, con préstamos respaldados para producciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresas
“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Fondos de Inversión
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete