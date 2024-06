Marko Razmilic, presidente de AIA: “Hay una cartera de proyectos por US$ 44 mil millones en la Región de Antofagasta y tenemos que acortar los plazos de aprobación”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Extenuado y feliz. Así es el ánimo del presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Marko Razmilic, tras la intensa semana en que se desarrolló Exponor 2024. Los números hablan por sí solos: unas 50 mil personas visitaron la feria minera, 32 países participaron -entre ellos, Brasil, Alemania, Austria, Suiza, Perú, Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido- y 1.146 empresas expusieron sus productos y servicios y, lo que más destacó el dirigente, “nuevamente la Región de Antofagasta está en el ojo del mundo como la capital mundial de la minería, con importantes desafíos en innovación y desarrollo para la industria”.

“Se requiere una acción decidida de los ministerios para que puedan apoyar a desatochar la cantidad de permisos que están trancando los procesos de aprobación”.

En la evaluación preliminar, Razmilic señaló que Exponor 2024 generó negocios por US$940 millones en los cuatro días de exhibición. Fundamental para generar nuevos negocios fueron las sesiones de networking en las que participaron 750 personas con ejecutivos de nueve compañías mineras que presentaron su cartera de inversiones y proyectos para los próximos años con sus requerimientos asociados: BHP, Codelco, Capstone Copper, El Abra, SQM, Sierra Gorda, Teck, Antofagasta Minerals y Glencore. Asimismo, se realizaron 2.800 reuniones con la participación de 650 empresas proveedoras y 126 ejecutivos de 12 grandes compañías en el marco de la rueda de negocios que organizó la feria.

“Estamos alcanzando los mejores años que tuvimos antes de la pandemia”, resaltó el presidente de AIA.

-¿Se ve reactivación de la industria minera?

-Se ve. Estamos llegando a niveles históricos en la industria minera, según lo que uno puede palpar. Hay muchos elementos que indican que efectivamente hay una un fuerte impulso en la actividad minera. Tenemos muy buenos precios del cobre, tenemos esta nueva asociación entre Codelco y SQM, donde pretende duplicar la producción. Está el proyecto Nueva Centinela en construcción y eso efectivamente genera mucho trabajo en la región.

Sólo ese proyecto va a constituir 13.000 puestos de trabajo cuando llegue el peak del proceso de construcción de Nueva Centinela. Así que efectivamente podemos decir con toda seguridad que en Antofagasta se está reactivando el negocio minero con mucha fuerza.

-¿Y hay muchos proyectos en la región?

-Hay una cartera de proyectos por US$ 44 mil millones en la Región de Antofagasta que están en diversas etapas en el proceso de evaluación, según dijo el gobernador regional Ricardo Díaz. Lo que él pretende -y nosotros concordamos con él- es tratar de acortar los plazos de aprobación para que esos US$ 44 mil millones empiecen a producir inversión real, que se aprueben, que empiecen porque cuando logran la aprobación realmente comienza a ocurrir la inversión.

-¿Cree factible que se puedan invertir esos US$ 44 mil millones en el corto y mediano plazo?

-El monto de inversión aprobada que ya está por ejecutarse es del orden de los US$ 17.500 millones. Estoy absolutamente seguro de que sí se va a generar toda esa inversión. El problema es en cuánto tiempo va a tardar en poder ejecutarse. Y lo que importa realmente es que esos plazos se acorten lo más posible para que en vez de US$ 17 mil millones aumentemos a US$ 30 mil millones a US$ 40 mil millones, a US$ 50 mil millones, que sería el volumen total de los proyectos aprobados y los por aprobar.

-Según se ha dicho en la feria, hay algunas entidades públicas donde hay más tardanza para entregar permisos y viabilizar esos US$ 44 mil millones de inversión. ¿Qué entidades son esas?

-Son varios. El Servicio de Salud, entiendo el Sernageomin y algunas otros que están colapsadas en términos de la cantidad de proyectos que están solicitando permisos. Tienen falta de personal técnico capacitado para tramitar el tremendo volumen de solicitudes que tienen sobre sus escritorios. Y en la medida que no puedan destrabar eso, los servicios no van a poder hacer magia. Así que se requiere una acción decidida de los ministerios de estos sectores para que puedan apoyar a desabrochar la cantidad de permisos que está trancando los procesos de aprobación.

-Tras esta Exponor, ¿romperemos la tendencia de baja en la producción de cobre?

-Totalmente. Creo que podremos superar los 6 millones de toneladas, no sé si este año, pero sí el próximo. Hay mucho entusiasmo por lograrlo ya.

Pero hay desafíos. Las empresas están todas desafiadas para poder mantener y aumentar sus niveles de producción pero yo creo que vamos a superar los niveles del año pasado por mucho.

-¿Cómo valora usted el acuerdo Codelco, SQM?

-Es extraordinario. Creo que fue la manera más eficiente de aumentar rápidamente los niveles de producción del litio. Y hay que aprovecharlo ahora, porque lo que ocurra en el futuro no lo sabemos.