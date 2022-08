Michelin lanza “proyecto transitorio” de reciclaje de neumáticos en Antofagasta

En una porción de un galpón del Patio Industrial La Negra en Antofagasta proyecta la francesa Michelin su primer planta de reciclaje a nivel mundial. “El proyecto corresponde a un sistema de tratamiento de un residuo industrial sólidos no peligroso (neumático fuera de uso, NFU) que tendrá una capacidad de tratamiento de 29 t/d. Los NFU serán triturados y el chip generado será destinado para la venta a terceros”, explicó Michelin Specialty Materials Recovery (MSMR) en una consulta de pertinencia, para que la autoridad defina si la obra debe ser sometida o no a evaluación ambiental. Ahí se explicó que la construcción de la obra tendrá una duración de seis meses, a un costo de US$ 5 millones. El viernes, la autoridad resolvió que el proyecto no está obligado a someterse al SEIA, en forma previa a su ejecución.

Consultado por Diario Financiero, Kamal Abi Farag, director general de MSMR, dijo que este “es un proyecto transitorio”. Detalló que la empresa tiene un plan de inversiones para reciclaje en Chile por US$ 30 millones. “Los equipos que se instalarán en La Negra (corte y triturado) serán reubicados a la futura planta de pirlisis, con la cual se obtiene el aceite, el acero y el negro de humo de los neumáticos.”, precisó el directivo. Esta obra se ubicaría cerca de Mejillones.