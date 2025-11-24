Novo Nordisk cae en la bolsa luego de fallida prueba de fármaco para Alzheimer

La acción llegó a bajar hasta un 12%, pero cerró con una disminución de 5,8%.

Las acciones del laboratorio danés Novo Nordisk sufrieron una fuerte caída este lunes luego de que la firma informara que uno de sus medicamentos -llamado Evoke- ha fallado en la ralentización del Alzheimer en las etapas avanzadas de prueba.

El papel de la nórdica, que es una de las firmas europeas más grandes en la bolsa, llegó a caer hasta un 12%, aunque cerró con una baja menor, de un 5,8%.

Según informó la propia Novo Nordisk en un comunicado, se realizaron dos ensayos, en los que participaron un total de 3.808 personas, que evaluaron la eficacia y la seguridad de la semaglutida -un medicamento antidiabético que está detrás del crecimiento del laboratorio, particularmente por el Ozempic- para tratar el Alzheimer.

“Aunque el tratamiento con semaglutida dio lugar a una mejora de los biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso de la progresión de la enfermedad”, explicó la danesa en su declaración.

El director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk, Martin Holst Lange, aseguró que tenían “la responsabilidad de explorar potencial de semaglutida, a pesar de la baja probabilidad de éxito. Estamos orgullosos de haber llevado a cabo dos ensayos de fase III bien controlados en la enfermedad de Alzheimer que cumplen con los más altos estándares de investigación y una metodología rigurosa”.