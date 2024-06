Nueva regulación a parcelaciones: gremio formula reparos y exministros apuntan a ley que considere la geografía del país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El anuncio del Gobierno respecto al próximo ingreso del proyecto de ley para regular las parcelaciones al Congreso, no dejó a nadie del mundo agrícola indiferente. Tras casi dos años de espera, el Ministerio de Agricultura adelantó a DF que están próximos a presentar la propuesta, cuyo foco seguiría estando en desarrollar una normativa que establezca que las subdivisiones rurales estén exclusivamente destinadas a fines silvoagropecuarios.

Si bien el anuncio de esta iniciativa fue bien recibido por el mundo agrícola, que considera necesaria una ley que ordene el tema de las parcelaciones, el gremio que agrupa a los desarrolladores de proyectos de subdivisión agrícola manifestó reparos, mientras exautoridades coincidieron en la necesidad de estructurar una norma capaz de reconocer las distintas zonas geográficas del país más que una norma única a nivel nacional.

Parceleros ven con “cautela” el anuncio

Tras conocer la propuesta del Minagri, Patricio Álvarez, presidente de Chile Rural -que representa a desarrolladores de proyectos de subdivisión agrícola-, detalló que tiene varios puntos razonables y necesarios para los problemas que vive esta actividad. “Siempre hemos sido partidarios del ordenamiento de las parcelas. Si se llega a presentar este proyecto en el Congreso es un paso muy positivo, porque hoy se está discutiendo en un nivel donde no corresponde, que es el administrativo. Igualmente vemos esto con mucha cautela, ya que llevamos años escuchando este anuncio”, enfatizó.

María Emilia Undurraga, exministra de Agricultura “Necesitamos directrices que te permitan trabajar a nivel local. Nuestro país es largo, no es lo mismo tener una parcela en el norte que una en el sur, y eso es algo que tenemos que tener clarísimo”. Antonio Walker, exministro de Agricultura

“No es llegar y legislar, porque no podemos afectar la propiedad privada, no podemos afectar el legítimo derecho que tiene un propietario a subdividir su campo, pero tampoco podemos seguir como estamos”. Carlos Furche, exministro de Agricultura “Hay que ser realistas, es increíble soñar, pero me parece que imaginar que una propiedad de media hectárea va a tener un papel en la producción agrícola no se compadece con la realidad”.

Al respecto, destacó que la nueva propuesta del Gobierno tiene varios puntos que van por el camino incorrecto. Por ejemplo, calificó como un error definir que cualquier proyecto de más de 4 ha. y/o que considere más de seis lotes sea calificado como un conjunto residencial en un medio rural, debido a que existen muchos casos donde eso ocurre pero en los cuales no corresponden necesariamente a un proyecto residencial, lo que pondría en jaque a varios pequeños agricultores.

Alvarez también advirtió que esta fórmula está entregando una gran cantidad de responsabilidad en la materia al Ministerio de Vivienda y Urbanismo: “El foco del Minvu está puesto en otro lado, está en el déficit habitacional, en la reconstrucción de los incendios y en el Caso Convenios, lo que podría afectar a la fiscalización de las parcelaciones”.

Fotos: Julio Castro

Falta de profundización

Antecesores del ministro Valenzuela valoraron la idea de legislar este problema, pero destacaron que es necesario profundizar en distintos aspectos que todavía no han entrado en la palestra.

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y exministro de Agricultura de Sebastián Piñera, declaró que hay que tener cuidado con ciertos puntos de la nueva norma, debido a que esta no puede pasar a llevar la propiedad privada. “Los agricultores están en su derecho a subdividirse y las personas están en su derecho a querer vivir en el área rural. Este proyecto se tiene que estudiar en profundidad, no es llegar y legislar, porque no podemos afectar la propiedad privada, no podemos afectar el legítimo derecho que tiene un propietario a subdividir su campo, pero tampoco podemos seguir como estamos ”, señaló.

En tanto, Carlos Furche, exministro de Agricultura de Michelle Bachelet, destacó la necesidad de que esta nueva ley tome en cuenta el panorama real, y para ello enfatizó que se debe profundizar bastante en sus diversos puntos. “Hay que ser realistas, es increíble soñar, pero me parece que imaginar que una propiedad de media hectárea va a tener un papel en la producción agrícola no se compadece con la realidad. Necesitamos realismo para levantar esta ley”, subrayó.

Para María Emilia Undurraga, exministra de Agricultura en el gobierno de Sebastián Piñera, la futura normativa no debería tener solo una versión a nivel nacional, sino que más bien debería estar focalizada en sectores dentro del país, idea que también fue mencionada por Walker y Furche.

“Son tantas las variables que afectan que una ley nacional te puede dejar más encerrado de lo que ya estamos. Necesitamos directrices que permitan trabajar a nivel local. Nuestro país es largo, no es lo mismo tener una parcela en el norte que una en el sur, y eso es algo que tenemos que tener clarísimo”, explicó Undurraga.

Desde el sector privado, Hernán Passalacqua, Director Ejecutivo de Fitzroy Turismo & Real Estate, calificó la nueva propuesta del Gobierno como positiva ya que incluye nuevos criterios como diferenciar lo que significa desarrollar polos urbanos en terrenos rurales. Además, recalcó que es lógico y razonable que la propuesta busque que los proyectos deban tener ciertos resguardos. “Los desarrolladores deben hacerse cargo de las externalidades negativas al destino y todo lo que significa habitar la ruralidad”, concluyó.