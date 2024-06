Paola Cifuentes, ejecutiva del año: “Mi principal motivación es abrir camino para una nueva generación de mujeres”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una industria eminentemente masculina como la minería, Paola Cifuentes, legal manager Chile de Anglo American, se abre paso y destaca como la ganadora del Premio Ejecutiva del Año 2024, que desde hace 15 años entrega Mujeres Empresarias junto a Diario Financiero.

En esta versión, durante tres semanas se registraron más de 2.300 nominaciones, 229 nombres únicos, de los cuales el comité interno seleccionó a 15 candidatas. Luego, solicitó mayores antecedentes y se acortó la lista a las ocho ejecutivas del área legal más destacadas durante 2024.

Junto a Cifuentes, alcanzaron la última etapa: Ainhoa Pozzi, general counsel de Aramark; Paula Jervis, gerenta legal de Abastible; Gabriela Novoa, gerenta corporativa legal en Red de Salud UC Christus; Gloria Pierret, fiscal corporativa de Hortifrut; Teresita García de la Huerta, fiscal corporativa de Sky; Claudia González, gerenta corporativa de fiscalía SMU; y María Ignacia Castro, gerenta de asuntos legales de Metro.

Durante la premiación, la cofundadora de Mujeres Empresarias, Francisca Valdés, explicó que este año el certamen se concentró en estudiar a las candidatas ligadas al área legal de las empresas, pues en versiones anteriores se premió a gerentas generales, de finanzas y de recursos humanos, entre otras.

¿La razón? A su juicio una gerenta legal es responsable de garantizar que la organización cumpla con las leyes y regulaciones relevantes en sus actividades, así como de proteger sus intereses y derechos. “Es un área que cumple un rol de consejero o asesor del gerente general, el directorio y otras gerencias y cada vez toma mayor relevancia”, explicó.

El director de DF, José Tomás Santa María, también destacó la trayectoria del premio. Si hace 15 años solo un 4% de las mujeres participaban en altos cargos, ese número creció a un 16% en la actualidad. “No es suficiente, pero creo que tenemos que valorar que vamos por el camino correcto y estamos logrando incluir a más mujeres en las tomas de decisión”, sostuvo.

El brazo legal de Anglo

“Nunca olvidaré este día”, con esas palabras, Paola Cifuentes cerró un emotivo discurso centrado en cómo la mujer se abre camino en un área liderada históricamente por hombres.

Con 26 años de carrera, de los cuales gran parte se desarrollaron en esta industria, Cifuentes expresó que ser la única finalista minera es “una señal muy grande”.

“El sector minero es dominado por los hombres. Nosotras siempre luchamos para que se incorporen mujeres y mi principal motivación es abrir camino para una nueva generación de mujeres”, sostuvo.

Entre las tareas más complejas, Cifuentes destacó en su postulación que bajo su liderazgo, Anglo American logró la aprobación ambiental del proyecto Los Bronces Integrado en 2023, iniciativa que busca sostener los niveles de producción en el tiempo y mantener la vida útil de la mina hasta el año 2036, con una inversión global de US$ 3.500 millones.

Con ese escenario de fondo, Cifuentes comentó que “en Chile, tanto el mundo legal como la industria minera son ámbitos en que no ha sido fácil para las mujeres desempeñarse y poder destacar con luz propia. Aún hay mucho por hacer para una inclusión real y sistemática de la fuerza femenina en estas actividades. He podido navegar con éxito y no sin dificultades cada uno de los desafíos durante todo este tiempo en las diferentes gerencias”.

Paula Jervis, de Abastible, recibe mención especial