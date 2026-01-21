Click acá para ir directamente al contenido

Congreso despacha a ley el reajuste del sector público y la oposición festeja freno a polémica “ley de amarre”
Inicio Empresas Industria
Industria

Puertos de carga USB-C y cámaras de seguridad de alta resolución: así son los vanguardistas trenes que tendrá la futura Línea 7 del Metro

En total, serán 37 trenes que se fabrican en Brasil con tecnología de vanguardia y que beneficiarán a 1.6 millones de personas.

Por: Antonia Lagos

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 13:00 hrs.

Metro Región Metropolitana Multinacionales transporte
<p>Puertos de carga USB-C y cámaras de seguridad de alta resolución: así son los vanguardistas trenes que tendrá la futura Línea 7 del Metro</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Luksic lamenta salida de Pérez Mackenna de Quiñenco, pero asegura que "Chile gana un profesional de excepción" con él como canciller
2
Empresas

Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas
3
Economía y Política

Quiroz confirma que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos
4
Regiones

"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia
5
Empresas

A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory
6
Empresas

Grupo Luksic deberá renovar sus directorios con salida de Pérez Mackenna al gabinete de Kast y aparecen candidatos para reemplazarlo en gerencia general de Quiñenco
7
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
8
Mercados

Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios del Ministerio del Trabajo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete