Puertos de carga USB-C y cámaras de seguridad de alta resolución: así son los vanguardistas trenes que tendrá la futura Línea 7 del Metro
En total, serán 37 trenes que se fabrican en Brasil con tecnología de vanguardia y que beneficiarán a 1.6 millones de personas.
En Brasil se presentó el primer tren Metropolis de los que circularán en la futura Línea 7 del Metro de Santiago, y que se encuentran en una fase de pruebas antes de la entrega planeada para el segundo semestre de 2026. El estreno ocurrió en Taubaté, Sao Paulo, Brasil, con la presencia de representantes de Metro y Alstom, según informaron ambas empresas en un comunicado este miércoles.
En total, serán 37 trenes con tecnología de vanguardia que beneficiarán a 1,6 millones de personas. Los trenes aún se encuentran en construcción, y poseen una capacidad para transportar en cinco coches a 1.247 pasajeros y espacios para personas con movilidad reducida en cada tren. Cuentan con aire acondicionado, un avanzado sistema de información al pasajero, puertos de carga USB-C y un moderno sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores.
Además la empresa de fabricación, Alstom, también suministrará el sistema de señalización Urbalis CBTC para permitir el funcionamiento sin conductor, lo que aumentará la eficiencia y la seguridad del servicio, así como 20 años de mantenimiento y un completo e innovador sistema de mantenimiento predictivo para los trenes, las vías y la catenaria.
Actualmente en construcción, la Línea 7 del Metro de Santiago tendrá una longitud de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones. La línea atravesará siete comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes; tres de los cuales —Renca, Cerro Navia y Vitacura— se incorporarán a la red por primera vez.
Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, señaló que los trenes "están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere durabilidad y reduce el consumo eléctrico. Los vagones tendrán cuatro puertas y pasillos amplios y abiertos entre para garantizar un flujo fluido de pasajeros. Estarán equipados con aire acondicionado y un avanzado sistema de información al pasajero con actualizaciones de rutas y estaciones"
Cuando la Línea 7 esté operativa, se estima que el tiempo de viaje entre estaciones terminales será de 37 minutos, lo que significa una reducción del 49% en el tiempo de viaje en comparación con el actual sistema de autobuses (aproximadamente 72 minutos).
El proyecto genera 24 mil puestos de trabajo desde el inicio de obras hasta su puesta en servicio, que se estima para 2028 y proyecta que durante el primer año de puesta en servicio de Línea 7 tenga una afluencia promedio diaria de 194 mil pasajeros en día laboral y una afluencia promedio anual de 60 millones de pasajeros.
En tanto que, en el primer año de puesta en servicio de Línea 7, se espera reducir en emisiones y consumos de combustible aproximadamente 33 mil toneladas de CO2, lo que estimativamente equivaldría a plantar 55 mil árboles adultos de una sola vez. El monto de inversión de Línea 7 asciende a US$ 2.528 millones.
