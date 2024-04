Salmoneras ven golpeados sus resultados al cierre de 2023 por bajos precios y mayores costos de insumos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La industria salmonera no ha sido inmune a las fuertes fluctuaciones globales de la economía en los últimos años. Tras un período complejo en la pandemia, donde vio cerrarse su principal fuente de ingresos (hoteles, restaurantes, catering), en el ejercicio 2022 el sector vio una escalada histórica en el precio del salmón y en Chile las exportaciones crecieron un 28%.

“Durante 2022, la producción mundial se contrajo en un 5% respecto al año anterior, mientras que la demanda internacional evidenció un crecimiento de un 1% anual”, explica Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, gremio que agrupa a cinco grandes productores del país. De esta forma, indica, ambos factores terminaron generando los niveles de precios que se transaron en que 2022. Sin embargo, Seguel recuerda que durante ese mismo año “los precios de los principales insumos productivos de salmón (transporte y alimento) también alcanzaron niveles particularmente altos debido a la pandemia, llevando los costos al alza”.

Sin embargo, el escenario general no se mantuvo en 2023, ya que con los precios del salmón tendiendo a la baja y los costos aún elevados, la suma de estos factores se reflejó en los resultados de las empresas, por lo que algunas, incluso, llegaron a registrar pérdidas.

De acuerdo a los reportes del Consejo, las exportaciones crecieron en volumen tanto en salmón Atlántico (3,7%) como en salmón Coho (2,5%). Sin embargo, medidas en valor, estas retrocedieron un 2,1%, a US$ 6.462 millones.

Arturo Clément, presidente de SalmonChile, plantea que “2023 se podría definir en un año compuesto por dos períodos de distinto comportamiento. El primer semestre se destacó en general por los buenos precios, pero en el segundo hubo una caída muy fuerte de precios debido a una baja de la demanda en nuestros principales mercados. Esto se relaciona a la situación inflacionaria y económica de cada mercado, lo que conllevó a que -especialmente a nivel de los retailers- la dinámica se viera reducida”.

Empresas y mercados afectados

Salmones Camanchaca, por ejemplo, cerró el año con una pérdida de US$ 6 millones, en comparación a los US$ 44,7 millones que ganó en 2022. En su análisis razonado, la firma explicó este resultado por el menor volumen vendido (-7,6%) y menores precios (-4%) de salmón Atlántico, mientras que en salmón Coho -si bien registró mayores toneladas vendidas-, los precios de esta variedad cayeron un 14%.

AquaChile, salmonera perteneciente a Agrosuper y una de las más grandes del mundo, también señaló que “el resultado neto sin fair value acumulado a diciembre 2023 fue de US$ 84 millones, una disminución de US$ 109 millones con respecto a 2022”.

Para explicar este retroceso, la firma dijo al regulador que si bien la oferta de salmón Atlántico proveniente de Chile disminuyó el último trimestre de 2023, la demanda se vio afectada en EEUU -principal mercado de la industria– por un menor consumo estacional, “derivado de festividades como el Día de Acción de Gracias y Navidad, y por una menor preferencia de los consumidores dado su mayor precio versus otras proteínas, impactando a la baja los precios”.

En cuanto a Brasil, otro mercado relevante, agregó que incrementaron los envíos desde nuestro país, también haciendo caer los precios. Eso sí, AquaChile indicó que espera una recuperación en el mercado japonés en 2024.

Multiexport -matriz de Salmones Multi X- también finalizó el año con pérdidas, las cuales llegaron a US$ 2,4 millones, frente a los US$ 43.362 que ganó en 2022, también aludiendo a los peores precios y mayores costos en insumos -como alimento para peces- y servicios.

En tanto, la pesquera y salmonera Blumar se mantuvo con utilidades, aunque estas se redujeron un 79%, lo que atribuyó al peor desempeño del segmento acuícola. De hecho, las ventas de este negocio pasaron de representar el 57% del total de los ingresos en 2022, al 54% en 2023.

Proyecciones 2024

De cara al presente año, Clément dice que en los primeros meses “hemos visto una recuperación de precios. Pero es importante señalar que ha existido un alza muy importante en los costos, por factores como los insumos del alimento de los peces, los costos logísticos, entre otros, lo que ha hecho que los márgenes se han ido reduciendo”

Por otro lado, Seguel considera que este sector productivo está estancado y que ahí existe un desafío urgente. “Algunos de nuestros principales mercados (EEUU, Japón y China), aparentemente, no están creciendo en función de su potencial. Y, por otra parte, tenemos una oferta fluctuante”, señala.

Y agrega: “en ese escenario es difícil plantear que en los próximos meses veremos una situación significativamente distinta a la actual”.