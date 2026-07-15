Temporal pone en alerta a consumidores: compras de generadores eléctricos se multiplican casi por 50
Otros productos como sellantes, tapagoteras, bidones de agua, baterías de emergencia e impermeables para mascotas; lideran el listado realizado por Mercado Libre en relación a los últimos días.
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La alerta generada por la llegada de un fuerte temporal a lo largo del país activó el modo preventivo en los chilenos.
Así lo confirmaron estadísticas de Mercado Libre, empresa de ecommerce y tecnología financiera que registró un alza récord en ventas de productos asociados a la emergencia climática, como generadores eléctricos, por ejemplo, que evidenciaron ventas casi 50 veces mayores a las de julio de 2025.
¿Qué otros productos destacaron en los carritos de compra estos días? Según la firma, las luces, baterías de emergencia y en kits especiales aumentaron cerca de 35 veces su volumen de compras frente al 2025, "consolidando la anticipación como un comportamiento cada vez más instalado entre los usuarios”, explicó Camila Cembrano, directora comercial de Marketplace de Mercado Libre.
Con respecto a la semana pasada, otros productos populares y que aumentaron sus ventas hasta ocho veces, fueron los sellantes y tapagoteras; además de los impermeables para animales, destacó la compañía, los que crecieron cuatro veces en búsqueda y ventas.
El comportamiento de consumo no fue homogéneo en todas las regiones, no obstante. Donde más hubo interés y venta de productos de emergencia -hasta seis veces mayor que la semana pasada- fue en la región de Coquimbo, seguido de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins.
En cuanto a productos de consumo masivo, durante las últimas 72 horas la región que más vio aumentar sus ventas de mercadería fue Valparaíso. Las regiones del Maule, Los Ríos y Coquimbo, en tanto, evidenciaron un crecimiento cercano al 80%
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