Tesla y Copec invierten en nueva red de carga ultra rápida en las carreteras del país
La nueva red de carga se implementará durante 2026, avanzando de manera gradual a lo largo del país, entre La Serena y Puerto Montt.
Tesla y Copec anunciaron este lunes el desarrollo conjunto de una red de carga ultra rápida en carreteras a lo largo de Chile. Esta iniciativa contempla la instalación de cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec ubicadas entre La Serena y Puerto Montt, con una distancia aproximada de 200 kilómetros entre cada punto.
Así, las estaciones seleccionadas contarán con un Tesla Supercharger con cuatro puntos de carga, con una potencia total de hasta 250 kW y operarán con energía 100% renovable suministrada por Copec Emoac, filial de Copec especializada en soluciones de energía verde.
Esta nueva red de carga se implementará durante 2026, avanzando de manera gradual a lo largo del país.
“Gracias a esta tecnología los conductores podrán obtener hasta 280 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos de carga, permitiendo recargas rápidas y eficientes que optimizan las detenciones en ruta y mejoran la experiencia de viaje", comunicaron las empresas.
"Creemos que aportar a la transición hacia la electromovilidad es parte de nuestro compromiso con Chile. Por eso, a través de Copec Voltex hemos desarrollado la red de carga más extensa de Latinoamérica y, gracias a esta alianza con Tesla, podremos complementar dicha red con tecnología de clase mundial. Esto nos permitirá fortalecer la infraestructura en carretera, mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a que los vehículos eléctricos sean una alternativa real y confiable para recorrer Chile”, indicó el gerente general de Copec, Arturo Natho.
Por su parte, el gerente general de Tesla Chile, Agustín Amoretti, indicó que “para Tesla, la expansión de la red de Supercharger es un pilar clave para acelerar la adopción de la electromovilidad. Nuestro foco no está solo en sumar puntos de carga, sino en ofrecer una experiencia confiable, rápida y accesible, que permita a los usuarios viajar con total tranquilidad dentro y fuera de las principales ciudades. Estamos convencidos de que una infraestructura sólida es fundamental para el desarrollo sostenible del mercado”.
Cabe mencionar que, adicionalmente, Copec continuará fortaleciendo su red propia de carga eléctrica en estas estaciones mediante la renovación progresiva de su infraestructura Copec Voltex.
Con esto, ambas compañías fortalecerán la transformación hacia una movilidad más sostenible en el país, impulsando una red de carga en carretera cada vez más robusta, la cual -en sus palabras- acompañará el crecimiento de la electromovilidad en Chile.
