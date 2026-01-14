BYD, Volvo y Tesla destacan en venta de eléctricos, pero sector aplaza las metas de electromovilidad
Si bien la comercialización de autos eléctrificados subió en 2025, estuvo lejos de alcanzarse la meta de ser 5% del total.
Las cifras son claras: la venta de autos eléctricos a diciembre 2025 en Chile creció, no obstante los números no fueron los esperados por el sector automotriz.
De acuerdo a las cifras entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), la venta de autos de cero y bajas emisiones aumentó un 85,6% con respecto a 2024, cuando se vendieron 19.534 unidades.
Durante el año pasado se vendieron 35.443 vehículos con tecnologías electrificadas, de las cuales más de 26 mil fueron autos no enchufables y tan solo en torno a las 8 mil unidades fueron automóviles enchufables.
Así, la gran mayoría de la venta (75,3%) de este tipo de autos fueron más bien híbridos convencionales o microhíbridos, mientras que sólo el 24,7% de las ventas en el año fueron de vehículos eléctricos o híbridos enchufables.
Al día de hoy, las marcas BYD, Volvo y Tesla son las que más venden autos eléctricos en Chile. En específico, BYD comercializó más de 1.500 unidades eléctricas, lo siguió Volvo con una venta en torno a las 1.200 unidades, la cuál se debió al éxito de su modelo EX30, el auto eléctrico más vendido durante el año. Por su parte, Tesla -compañía ligada al empresario norteamericano Elon Musk- se ubicó en el tercer lugar del ranking, con 986 unidades compradas en 2025.
Lejos de la meta
Si bien fue un año de expansión en todas las categorías de cero y bajas emisiones, el secretario general del gremio automotor, Diego Mendoza, sostuvo que “fue un crecimiento que no estuvo en línea con lo esperado por ANAC, porque la meta autoimpuesta era de 5% del total de las ventas eléctricas e híbridos enchufables a 2025 y pero el año cerró con una venta del 2,8% de este tipo de vehículos, lo que es objetivamente bajo”.
Mendoza indicó que como gremio cambiaron las metas de electromovilidad. “Esperamos que en 2026 un 3,8% de los vehículos nuevos vendidos, sean eléctricos o híbridos con recarga exterior y esperamos que para 2027, el 4,7% de la venta sea de este tipo de autos. O sea, la meta del 5% que era a 2025, se estaría cumpliendo en el mejor de los casos en 2028”, proyectó.
Además, señaló que el Gobierno también abrió la actualización de la meta en diciembre, destacando la inviabilidad de alcanzar el objetivo de electromovilidad a 2035.
De acuerdo a Mendoza, Chile se situó en el cuarto lugar en términos de venta de este tipo de vehículos en la región, siendo superado por Brasil (7,1%), Colombia (9,7%) y Uruguay, que superó el 10%.
