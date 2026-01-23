Tiendas de mascotas aumentaron 43,5% en cinco años y en las regiones del sur es donde más crecen

Aysén, Magallanes y Los Ríos lideran en aumentos porcentuales, mientras que en la RM hubo más de 200 aperturas.

En los últimos cinco años, las tiendas de mascotas en Chile registraron un crecimiento de 43,5%, alcanzando 3.602 localizaciones a nivel país.

De acuerdo con un análisis de la firma de geointeligencia Xbrein, las regiones de Aysén, Magallanes y Los Ríos presentan el mayor crecimiento porcentual en ese período, con aumentos de 137,5%, 100% y 56,5%, respectivamente, reflejando una rápida expansión del mercado en zonas que anteriormente estaban menos concentradas. En la Región Metropolitana, crecieron 48,1%, con más de 200 aperturas.

Según el reporte, el gasto potencial mensual en las mascotas es de más de $ 200 mil millones a nivel país. Como referencia, este monto representa cerca del 50% del gasto potencial mensual en farmacias. Además en el análisis de Xbrein se ve que los hogares del grupo socioeconómico ABC1 podrían destinar en promedio $ 81.490 mensuales en tiendas de mascotas. En comparación, los hogares C2 presentan un gasto potencial promedio de $ 43.780 al mes.

La tienda SuperZoo se consolidó como líder en Chile con 68 localizaciones. Le siguen Pet Happy, Be Foods, Dr. Pet y Club de Perros y Gatos.

Desde los supermercados Jumbo, del grupo Cencosud, comentaron que en los últimos años han visto que la categoría de mascotas ha experimentado un crecimiento significativo “volviéndose cada vez más relevante en los hogares de nuestros clientes”. Como consecuencia, ampliaron su portafolio de productos y dieron más espacio en supermercados y canales digitales.

En tanto, la gerenta de Negocios de Sodimac, Roxana Muñoz, afirmó que “se observa una tendencia sostenida hacia hogares más pequeños, donde las mascotas han pasado a ocupar un rol central como miembros del núcleo familiar”.