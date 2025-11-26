Tras más de una década como presidente de Tresmontes Lucchetti, Justo García deja la compañía
El directivo pone fin a una trayectoria de más de 36 años en la empresa.
Este miércoles, el presidente de Tresmontes Lucchetti, Justo García, dio un paso al costado por motivos personales poniendo fin a los más de 36 años de trayectoria en la compañía y más de una década liderando la empresa de alimentos.
En un comunicado enviado por asesores del directivo se destacó que "durante su gestión como presidente, a partir de 2014, el ejecutivo García también desempeñó roles estratégicos como vicepresidente de Grupo Nutresa Región Estratégica México y Chile, y consejero electivo de Sofofa desde 2019, entre otros”.
Cabe mencionar que el ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios en Administración en la Universidad Federico Santa María, se incorporó al área Comercial de Tresmontes Lucchetti en 1988 y en 1997 asumió la gerencia general de la compañía, liderando la consolidación de Tresmontes, la adquisición de Lucchetti y la incorporación, en forma pionera en el país, de una visión de sostenibilidad en sus operaciones.
"Fue un actor principal en el crecimiento de la empresa, el desarrollo de sus distintas marcas, su expansión nacional e internacional, y la integración de la compañía a Grupo Nutresa, hito que consolidó la posición de Tresmontes Lucchetti en Chile y en los demás países donde está presente”, dice el comunicado.
Asimismo, la declaración agrega que fue “fundamental para la internacionalización de la empresa, la diversificación de su portafolio de productos y los importantes procesos de adquisición y financiamiento que ha experimentado la compañía en estos años, siendo testigo y protagonista de la historia y de los cambios que ha experimentado Tresmontes Lucchetti a lo largo de su historia”.
