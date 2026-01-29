¿Un emprendedor liderando Corfo? Daniel Daccarettasoma como opción para la vicepresidencia ejecutiva
El fundador de Emprende tu Mente y vicepresidente de Vendomática es seguido por el equipo de Kast para asumir el puesto.
Pese a que el Presidente electo está de gira por Centroamérica, sus equipos en Chile siguen desplegados armando el puzzle para rellenar los cientos de cargos del nuevo Gobierno que asume en marzo.
Una de las banderas que enarbola la nueva administración es apuntalar el crecimiento económico y productivo del país. En esa ecuación quien dirija la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) jugará un rol importante.
La búsqueda para encontrar al próximo vicepresidente ejecutivo -cargo que hoy ocupa el economista José Miguel Benavente- se ha intensificado en los últimos días y quien correría con ventaja sería el emprendedor y director de empresas, Daniel Daccarett, dijeron fuentes a DF.
El equipo de José Antonio Kast viene sondeando al fundador de la corporación sin fines de lucro Emprende tu Mente hace unos cuatro meses y ambas partes ya han tenido reuniones para conversar del tema.
Esos contactos continuaron luego de que el republicano ganara el balotaje presidencial y durante estos días.
Daccarett sería la primera opción para ocupar el cargo, decisión que aún no está cerrada. La lista también la conforman otros actores del ecosistema de innovación.
Según información pública, el emprendedor es actualmente consejero del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo Metropolitano desde abril de 2024.
Trayectoria ligada al emprendimiento
Daccarett es uno de los referentes del emprendimiento en el país.
De familia ligada a la industria textil, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile fundó Globe, una empresa que importaba balanzas y que más tarde evolucionó para convertirse en un actor clave en integración tecnológica y servicios para autopistas y ferrocarriles.
Una de sus aventuras empresariales más reconocidas es Vendomática, firma de máquinas expendedoras que en 2013 le compró a Raúl Markmann y que hace unos días fue vendida a la estadounidense Aramark. También es emprendedor Endeavor desde 2002.
Más allá de sus empresas, Daccarett es conocido por impulsar el ecosistema emprendedor a través del evento anual EtM Day, que nació como un asado en el patio de su casa y se transformó en uno de los principales eventos del emprendimiento en el país, el que registró más de 56 mil asistentes en su última edición.
