¿Un emprendedor liderando Corfo? Daniel Daccarettasoma como opción para la vicepresidencia ejecutiva

El fundador de Emprende tu Mente y vicepresidente de Vendomática es seguido por el equipo de Kast para asumir el puesto.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Daniel Daccarett, fundador de Emprende tu Mente. Foto: Verónica Ortíz</p>

Daniel Daccarett, fundador de Emprende tu Mente. Foto: Verónica Ortíz

