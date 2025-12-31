Viña Santa Rita firma promesa de compraventa de inmuebles en la Región de O'Higgins
El precio total convenido para la venta asciende a $ 13 mil millones, más el impuesto al valor agregado correspondiente.
Según un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Viña Santa Rita suscribió una promesa de compraventa a plazo respecto de inmuebles y sus derechos de aprovechamiento de aguas ubicados en la comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, región de O´Higgins.
De acuerdo con el documento, el precio total convenido para la venta asciende a $ 13 mil millones, más el impuesto al valor agregado correspondiente.
“Esta operación se celebra en el marco de la política permanente de revisión de los predios de la sociedad, que implica la detección de oportunidades para la compra de nuevos terrenos de acuerdo con la estrategia de plantaciones de la sociedad, así como la enajenación de aquellos que se estima innecesario mantener, aprovechando alzas en los precios de activos que han dejado de ser estratégicos”, se desprende del hecho esencial enviado por la empresa ligada al Grupo DF.
Además, la sociedad señaló que la compraventa se perfecciona a más tardar el día 29 de mayo de 2026, conforme al plazo contemplado en la referida promesa de compraventa.
La compraventa, puntualizó Viña Santa Rita, generará una utilidad del orden de $ 3.700 millones, atendido el precio en que la sociedad tiene registrados los activos pertinentes en su contabilidad, “la que se reconocerá en los estados financieros del periodo en que se materialice la operación dentro del primer semestre de 2026.
